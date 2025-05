Choqués, les socialistes pointent l'antisémitisme derrière les agressions du 1er mai

Le député Jérôme Guedj (d) est contraint de partir après des affrontements avec des manifestants lors du marquant la Journée internationale des travailleurs, le 1er mai 2025 à Paris ( AFP / Ian LANGSDON )

Attaqués parce que "socialistes" mais aussi parce que "juifs": choqués par la prise à partie de certains de leurs militants, dont le député Jérôme Guedj, lors de la manifestation parisienne du 1er mai, plusieurs dirigeants du PS pointaient vendredi l'antisémitisme comme une des causes des incidents.

L'un des principaux cadres du PS, Nicolas Mayer-Rossignol, a dénoncé "des lâches encagoulés, vêtus de noir et qui ont carrément agressé physiquement les militants et les élus socialistes, un parce qu'ils sont socialistes, et deux, parce que certains d'entre eux sont juifs".

Les incidents se sont produits sur le stand installé par le parti. Des manifestants habillés de noir, certains portant des drapeaux antifas, ont vivement bousculé des élus et militants. Le ministère de l'Intérieur a fait état de quatre blessés légers parmi les socialistes.

Depuis une dizaine d'années, et notamment lors des manifestations contre la loi travail de 2016, les socialistes sont habitués à entendre "tout le monde déteste le PS" scandé par l'extrême gauche dans les manifestations.

Mais là, "il y a eu des tirs de mortier. On a des copains qui se sont retrouvés aux urgences. Ça aurait pu être extrêmement grave", a jugé M. Mayer-Rossignol sur Sud Radio.

Le PS a porté plainte, et selon le parquet de Paris, une personne a été placée en garde à vue après les faits commis (tirs de mortier, dégradations et violences).

Et plusieurs socialistes ont aussi entendu des insultes à relents antisémites. "Des militants qui se prétendent de la gauche, de l'extrême gauche (....) se sont mis d'abord à nous insulter de +sales sionistes+, de +génocidaires+, de +traîtres+", a raconté l'eurodéputée Emma Rafowicz.

Le député Jérôme Guedj, juif comme Mme Rafowicz, a dû être écarté du cortège après avoir déjà dû quitter un rassemblement dimanche contre l'islamophobie organisé à la suite du meurtre d'un fidèle dans une mosquée du Gard.

"Tout cela est cohérent avec la détestation qu'ils ont à l'endroit des socialistes et à mon endroit singulier", a déclaré M. Guedj pour qui "cela pue l'antisémitisme". Même s'il a confié lui-même jeudi ne pas avoir entendu d'insulte antisémite dans le cortège du 1er-Mai.

- les excuses de Tondelier -

Alors que les polémiques sur l'antisémitisme à gauche sont généralement provoquées par LFI (positionnement après le 7 octobre, affiche Hanouna, etc) cette fois-ci c'est la patronne des écologies Marine Tondelier qui a semé le trouble jeudi soir en laissant entendre que Jérome Guedj avait un comportement un peu provocateur en venant aux manifestations.

Elle a fait son mea culpa vendredi matin, expliquant avoir été mal informée des incidents. "Jérôme Guedj comme l'ensemble des socialistes et des manifestants, doit pouvoir le faire (manifester) dans la sérénité (...) Quant à savoir s'il existe un antisémitisme d'extrême gauche, la réponse est oui", a-t-elle affirmé, en présentant ses excuses.

Plusieurs personnalités de gauche ont apporté leur soutien à M. Guedj. "Il y a des actes d'antisémitisme en France, je les condamne tous sans réserve y compris les violences dont peut faire l'objet Jérôme Guedj", a renchéri Lucie Castets sur franceinfo.

Mais les Insoumis, accusés par M. Mayer-Rossignol d'entretenir un "climat" par "leur stratégie de fracturation et de brutalisation du débat", se sont contentés du service minimum sur Jérôme Guedj qui leur est radicalement opposé.

"Merci aux médias d'arrêter de nous imputer n'importe quelle action contre un tel ou une telle dans les manifestations parisiennes", avait simplement réagi le coordinateur de LFI Manuel Bompard après les incidents en soulignant que "nous ne sommes pas d'accord avec le fait que l'on règle des désaccords politiques comme cela" (par la violence).

"J'ignorais que Guedj était un travailleur tant il occupe l'espace médiatique du 1er-Mai traditionnellement réservé aux travailleuses et travailleurs qui souffrent de leur labeur", a réagi pour sa part le député LFI Aly Diouara. "Invisibiliser cette date à des fins d’instrumentalisation de l'antisémitisme est dégueulasse", a-t-il accusé sur X.

Même au sein du PS, le climat est tendu. Jérôme Guedj, qui est dans le camp des opposants à Olivier Faure et derrière Nicolas Mayer-Rossignol pour le prochain Congrès, s'en est pris sur X au premier secrétaire qui n'a pas eu "un appel ni hier ni depuis dimanche pour le porte-parole du PS que je suis".