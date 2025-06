Santé mentale et psychiatrie: le gouvernement dévoile son ordonnance

Le ministre chargé de la Santé et de l'Accès aux soins Yannick Neuder, le 28 avril 2025 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Plus d'adultes formés en milieu scolaire, une offre de soins plus lisible et graduée, davantage de soignants formés: le gouvernement a dévoilé mercredi un plan pour tenter de mieux repérer et soigner les troubles psychiques mais aussi de rendre plus attractive la psychiatrie.

Dévoilées par le ministre chargé de la Santé et de l'Accès aux soins Yannick Neuder à l'issue d'un comité stratégique interministériel, cette trentaine de mesures sont annoncées mi-2025, année où la santé mentale est grande cause nationale, mais aussi au lendemain du meurtre d'une surveillante de collège par un élève de 14 ans, source d'un émoi national.

Ce plan psychiatrie se veut le "point de départ" d'"un engagement durable", selon Yannick Neuder. "On doit s'appuyer en priorité sur les moyens que l'on a", a-t-il déclaré au Parisien, le ministère ne précisant pas si des fonds seraient débloqués.

La grande cause nationale ne sera "pas qu'un slogan", avait-il affirmé récemment, confronté aux critiques sur l'inaction de l'exécutif y compris au sein de la majorité.

Environ un tiers des postes de praticiens hospitaliers sont vacants et le volume de lits a fait l'objet de réductions, tandis que le nombre de patients doublait ces vingt dernières années.

Le premier axe du plan vise à favoriser les repérages et interventions précoces face aux troubles psychiques notamment des jeunes de 12-25 ans, reprenant certaines mesures annoncées mi-mai par la ministre de l'Education Elisabeth Borne, jugées "étriquées" par des syndicats.

Dans les objectifs: former deux adultes repères dans chaque établissement du second degré et chaque circonscription du premier degré d'ici 2026, déployer un modèle national de repérage et d'intervention précoce ou former 100% des personnels de santé scolaire au repérage précoce.

"Sans moyens financiers on ne voit pas bien comment ça peut fonctionner", a déclaré à l'AFP Catherine Nave-Bekhti (CFDT Education), alors qu'"on manque cruellement d’infirmières, de médecins et de psychologues scolaires, d’assistantes sociales".

"On ne peut pas faire peser le poids de ce défi uniquement sur les personnels déjà en place", a estimé Sophie Vénétitay (Snes-FSU).

Il est aussi prévu de mobiliser les étudiants en santé du service sanitaire intervenant dans les établissements scolaires pour former les jeunes aux compétences psychosociales et de former 300.000 secouristes en santé mentale d'ici 2027 - un doublement.

- "Mesurettes" -

Le deuxième axe entend favoriser "une psychiatrie de proximité, lisible et accessible", pour mieux traiter avant, pendant et après une crise aiguë.

Entre autres mesures: un appui financier prioritaire aux centres médico-psychologiques proposant des créneaux de rendez-vous non programmés et des dispositifs de suivi intensif, et un renforcement de la régulation des urgences en psychiatrie pour orienter vers des soins adaptés.

Aux urgences psychiatriques, le gouvernement souhaite des profils diversifiés dans les équipes (pair aidants, travailleurs sociaux...) et des formations aux alternatives à l'isolement et à la contention. En ville, il veut atteindre 12.000 psychologues conventionnés pour Mon Soutien Psy d'ici 2027 contre 6.000 aujourd'hui.

Accès dégradé, pénurie de moyens, inégalités territoriales, droits fondamentaux bafoués: le Comité d'éthique a alerté fin janvier sur la crise de la psychiatrie et l'urgence d'un plan ambitieux.

Pour "reconstruire" la psychiatrie, troisième axe de ses mesures, le gouvernement entend "renforcer la formation" des étudiants en médecine, avec un module en psychiatrie avancée dans chaque faculté couplé à un stage pratique. Le nombre d'internes en psychiatrie sera porté de 500 à 600 par an à partir de 2027.

Comme le recommandait le rapport des députées Dubré-Chirat et Rousseau, une mission planchera sur les conditions de travail en psychiatrie, avant un plan d'action en 2026.

Globalement, "on ne peut pas rattraper 10 ans d'atermoiements et d'attente en deux coups de cuillère à pot. On prend ces mesurettes, mais ça ne va pas résoudre quoi que ce soit", a déclaré à l'AFP Jean-Pierre Salvarelli (syndicat des psychiatres hospitaliers).

"Il y a des grandes lignes, mais il manque des éléments financiers majeurs, un échéancier et quantité de mesures: il n'y a rien sur la prévention, le repérage précoce, la recherche et la question des jeunes qui revient régulièrement", a estimé la psychiatre Rachel Bocher, présidente de l'Intersyndicat National des Praticiens Hospitaliers (INPH).

Les troubles psychiques touchent environ une personne sur trois et quelque deux millions de Français sont pris en charge en psychiatrie chaque année. La crise du Covid a accentué la dégradation de la santé mentale, notamment des jeunes.