Russie : Marine Le Pen est "défavorable aux sanctions qui touchent à l'énergie"

La candidate RN à la présidentielle Marine Le Pen. ( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

"Je sais quelles conséquences elles peuvent avoir sur notre économie et sur le pouvoir d'achat des Français, je fais clairement le choix de défendre nos entreprises, nos emplois", a justifié la candidate RN à la présidentielle Marine Le Pen ce mardi 5 avril sur France inter.

La découverte d'un grand nombre de corps dans la région de Kiev a provoqué une vive émotion en occident. Selon un responsable européen à Luxembourg ce mardi 5 avril, les 27 pays de l'UE discutent de sanctions sur les importations de charbon et pétrole russes. Une réunion des ministres des Finances de l'UE à Luxembourg doit avoir lieu pour débattre du contenu d'un cinquième paquet de sanctions européennes.

Sur France inter ce mardi, la candidate du RN à la présidentielle s'est dite "défavorable aux sanctions qui touchent à l'énergie." "Je sais quelles conséquences elles peuvent avoir sur notre économie et sur le pouvoir d'achat des Français. Je fais clairement le choix de défendre nos entreprises, nos emplois", a-t-elle justifié.

"Pour l'instant, nous n'avons pas les moyens de remplacer le gaz russe. Nous n'avons pas la possibilité de faire autrement. Ce n'est pas Marine Le Pen qui a créé la dépendance de l'Europe à la Russie, c'est Emmanuel Macron et ses amis allemands", a ajouté Marine Le Pen.

Puis de détailler : "Je suis pour le nucléaire, pour l'hydrogène, pour l'hydroélectricité, pour un mix qui est 100% indépendant. Ca n'est pas le choix qui a été fait par Emmanuel Macron, qui au début de son mandat, au contraire, a mis en place les conditions de l'affaiblissement de notre puissance nucléaire. Il est pour ce marché européen de l'électricité, je suis contre. Si nous n'y étions pas, nous pourrions évidemment nous passer du peu de gaz russe que reçoit la France. Mais en l'occurrence, nous sommes dépendants du fait des choix allemands et du fait du soutien d'Emmanuel Macron aux choix allemands."

La Russie, premier fournisseur d'énergies fossiles de l'UE

Les Vingt-Sept sont divisés sur la question des sanctions qui nécessitent l'unanimité. La Pologne et les pays baltes poussent pour des mesures sévères visant le secteur de l'énergie qui est une des principales ressources de la Russie pour financer la guerre en Ukraine. Mais d'autres pays, essentiellement l'Allemagne, mais aussi l'Autriche, sont très réservés, en raison du coût infligé à leur activité économique très dépendante des énergies fossiles russes.

Le ministre des Finances autrichien, Magnus Brunner, a reconnu que des mesures touchant le charbon seraient discutées ce mardi, sans mentionner le pétrole. "Nous devons faire attention avec les sanctions et envisager calmement leurs conséquences pour nous-mêmes. Si nous sommes plus touchés que la Russie, alors cela n'a pas beaucoup de sens", a-t-il dit.

La Russie est le premier fournisseur d'énergies fossiles de l'UE. Elle représente à elle seule environ 45% des importations de gaz et de charbon, et 25% de celles de pétrole. Le ministre allemand des Finances Christian Lindner a exclu lundi un embargo sur le gaz russe. "Nous devons envisager de dures sanctions, mais à court terme, les livraisons de gaz russe ne sont pas substituables" et les interrompre "nous nuirait plus qu'à la Russie", a-t-il déclaré, refusant de dire si des sanctions sur le charbon et le pétrole étaient sur la table.

"Il y a un travail intense en cours sur les sanctions avec l'espoir de faire adopter un nouveau paquet mercredi ou jeudi" au cours d'une réunion des ambassadeurs des Etats membres à Bruxelles, a confié lundi un diplomate européen.

Le président français Emmanuel Macron a évoqué des sanctions individuelles et des mesures sur "le charbon et le pétrole", afin de répliquer aux crimes de guerre attribués par les Occidentaux à la Russie. "La détermination des États membres à renforcer les sanctions contre la Russie est totale et le président de la République a été très clair sur le fait qu'il pouvait y avoir dans ces sanctions le secteur énergétique", a déclaré ce mardi le ministre français des Finances Bruno Le Maire.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé les forces russes d'avoir tué des civils à Boutcha, mais le Kremlin a démenti toute responsabilité et affirmé que les images avaient été fabriquées par Kiev.