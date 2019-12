Royaume-Uni : le prince Philip hospitalisé

Le prince Philip face à de nouveaux pépins de santé ? Selon les annonces de Buckingham Palace, vendredi, le duc d'Édimbourg, âgé de 98 ans, a été hospitalisé « par précaution », en raison de problèmes de santé préexistants. Dans la matinée vendredi, l'époux de la reine Elizabeth II s'est rendu à Londres depuis le Norfolk, où se situe la résidence royale de Sandringham, là même où la famille royale britannique a pour habitude de passer les fêtes de Noël. Le prince Philip a été admis à l'hôpital Edward VII où il a été placé en observation et est traité pour ses problèmes de santé préexistants, précise Buckingham Palace dans un communiqué.Cette hospitalisation est « une mesure de précaution, sur les conseils du médecin de Son Altesse Royale », selon le texte. Il s'agit d'une hospitalisation prévue et le prince n'a pas été transporté en ambulance, selon l'agence de presse britannique Press association. La santé du duc d'Edimbourg interroge régulièrement ces dernières années. En juin 2017, il avait été hospitalisé pendant deux nuits dans le but de traiter une infection liée, là encore, à un souci de santé préexistant.Les Sussex ne seront pas à Sandringham pour NoëlLa reine Elizabeth II, 90 ans, est de son côté partie en train vendredi matin de Londres pour passer les fêtes de fin d'année à Sandringham, aux côtés notamment du prince William et de son épouse Kate Middleton. Le prince Harry et son épouse...