Roland-Garros: la sensation Boisson, Djokovic rejoint Zverev

L'Italien Jannik Sinner à Roland-Garros le 2 juin 2025 ( AFP / Alain JOCARD )

Exploit majuscule à Roland-Garros: la Française Loïs Boisson (361e mondiale) a renversé l'Américaine Jessica Pegula (3e) en trois sets 3-6, 6-4, 6-4 pour aller en quarts de finale, à sa première participation à 22 ans.

Avant la qualification facile en soirée du N.1 mondial Jannik Sinner contre le Russe Andrey Rublev (15e), Novak Djokovic (6e) a écarté le Britannique Cameron Norrie (81e) également en trois sets, sa 100e victoire à Roland-Garros, et affrontera mercredi le N.3 mondial Alexander Zverev, qui a lui profité de l'abandon du Néerlandais Tallon Griekspoor (35e).

. Boisson, 23 ans après Pierce

La Française Loïs Boisson victorieuse de l'Américaine Jessica Pegula à Roland-Garros, le 2 juin 2025 ( AFP / Alain JOCARD )

Jamais une Française invitée par le tournoi ne s'était qualifiée pour les quarts de finale depuis 2002 et Mary Pierce, dernière Tricolore à avoir remporté Roland-Garros en 2000.

Ces chiffres donnent la mesure de la performance retentissante de la Dijonnaise revenue récemment sur les courts après une grave blessure au genou gauche il y a un an.

Face à l'Américaine Jessica Pegula, finaliste de l'US Open en 2024, la droitière aux lourds coups droits liftés a électrisé les tribunes du court Philippe-Chatrier, tenues en haleine par une fin de troisième set longtemps indécise et saluées d'un coeur avec les doigts après sa victoire.

Celle qui désormais ne cache plus ses ambitions et "espère gagner" le Grand Chelem parisien, défiera au prochain tour Mirra Andreeva (6e).

. Andreeva imite Hingis

La Russe Mirra Andreeva, N.6 mondiale, en huitièmes de finale de Roland-Garros contre l'Australienne Daria Kasatkina le 3 juin 2025 à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Révélation de la saison avec ses victoires aux WTA 1000 de Dubaï et d'Indian Wells, la Russe de 18 ans s'est imposée 6-3, 7-5 contre l'Australienne Daria Kasatkina (17e), qui l'avait battue lors de leur précédente confrontation.

Demi-finaliste sur la terre battue parisienne en 2024, la native de Sibérie orientale devient la plus jeune joueuse à enchaîner deux quarts à Roland-Garros depuis la Suissesse Martina Hingis (1997-1998).

Elle fait partie des trois seules joueuses encore en lice, avec la N.1 mondiale Aryna Sabalenka et sa dauphine, l'Américaine Coco Gauff, à n'avoir concédé aucun set depuis le début du tournoi.

. Gauff puissance 5

Pour Gauff, les quarts de finale à Paris deviennent une routine: c'est la cinquième fois consécutive qu'elle figure parmi les huit meilleures.

En forme sur terre cette saison après deux finales à Madrid et Rome (WTA 1000) en mai, la lauréate de l'US Open 2023 a démarré sur les chapeaux de roue avec un triple-break et une bulle contre la Russe Ekaterina Alexandrova (20e), battue malgré un second set plus accroché 6-0, 7-5.

L'Américaine Coco Gauff, N.2 mondiale, en huitièmes de finale de Roland-Garros contre la Russe Ekaterina Alexandrova le 2 juin 2025 à Paris ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

"Ma force c'est de me battre sur chaque point. À Rome et Madrid, j'ai perdu le premier set au premier tour et j'ai quand même atteint les finales (défaites contre Sabalenka puis Paolini, NDLR), a-t-elle déclaré. Pour être plus constante, il faut garder cette mentalité".

Elle défiera en quart sa compatriote Madison Keys (7e), victorieuse à l'Open d'Australie en janvier, qui a battu une autre Américaine, Hailey Baptiste (70e) 6-3, 7-5.

. Zverev ou la 101e de Djokovic ?

Finaliste en 2024, Zverev menait 6-4, 3-0 sur le court Suzanne-Lenglen au moment où son adversaire Tallon Griekspoor (35e), blessé aux abdominaux, a jeté l'éponge.

Toujours à la poursuite d'un premier titre en Grand Chelem, l'Allemand de 28 ans visera une cinquième demi-finale consécutive à Roland-Garros, après une préparation mitigée sur terre battue, avec des éliminations rapides à Monte-Carlo et Madrid.

Mais face à lui se dresse Novak Djokovic, vainqueur facile de Cameron Norrie (81e) 6-2, 6-3, 6-2, et qualifié pour son 19e quart de finale à Paris, le 16e consécutif.

L'Allemand Alexander Zverev, N.3 mondial, en huitièmes de finale de Roland-Garros contre le Néerlandais Tallon Griekspoor le 2 juin 2025 à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )

"Je me sens bien, je pense que je peux mieux jouer encore mais au final, 12 sets joués, 12 sets gagnés, tout est positif pour le moment", a déclaré le triple lauréat à Paris (2016, 2021, 2023).

Interrogé sur sa 100e victoire à Roland-Garros obtenue lundi, celui qui est en quête d'un 25e titre du Grand Chelem a répondu: "La 101e sera meilleure, ce n'est pas fini pour moi ici, je suis très honoré de continuer à faire l'histoire de ce sport".

Le N.1 mondial Jannik Sinner, 23 ans, a lui facilement écarté le Russe Andrey Rublev (15e) en trois sets 6-1, 6-3, 6-4 et retrouvera en quarts le fantasque kazakh Alexander Bublik (62e), vainqueur surprise en quatre sets du Britannique Jack Draper (5e), 5-7, 6-3, 6-2, 6-4.