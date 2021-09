Restauration : pour encourager les pourboires par carte bancaire, ils vont être défiscalisés en 2022

La mesure a été annoncée lundi 27 septembre par Emmanuel Macron. Elle est destinée à redonner de l’attractivité à un secteur en manque de bras.

Les pourboires laissés par carte bancaire vont être défiscalisés en 2022. ( AFP / PATRICK HERTZOG )

Alors que les Français payent de moins en moins en liquide , faut-il encourager les pourboires par carte bleue dans les cafés et les restaurants ? Emmanuel Macron a annoncé lundi 27 septembre une défiscalisation des pourboires laissés par carte bancaire en 2022. "Nous avons décidé que les pourboires payés par carte bleue seraient sans charge pour les employeurs et sans impôts pour les salariés" avec une mise en oeuvre "dans les prochains mois", a affirmé le chef de l'Etat lors d'une visite au Salon international de la restauration, de l’hôtellerie et de l’alimentation (SIRHA) qui s'ouvre à Lyon.

Objectif de cette mesure : que le pourboire redevienne un vrai complément de salaire pour les employés et rende les métiers du service plus attractifs dans un contexte où les patrons peinent à recruter. "Cela va permettre d'ajouter au pouvoir d'achat" des salariés du secteur, a expliqué le président. "Cela va vous permettre d'attirer plus de jeunes et de moins jeunes pour leur dire : tu peux gagner plus que le salaire et le bonus que je te verse", a ajouté le chef de l'Etat, qui déplore régulièrement les emplois non pourvus dans ce secteur, un casse-tête pour les restaurateurs. Cette mesure doit également montrer que le président continue de soutenir un secteur, "considérablement" affecté par la crise sanitaire .

Jusqu'à présent, serveurs et restaurateurs se montraient plutôt réticents aux pourboires dématérialisés : contrairement aux pourboires versés en liquide, les transactions par carte sont automatiquement déclarées et imposées. En 2022, ce ne sera donc pas le cas. Cette défiscalisation ne coûtera en outre rien à l'Etat, les pourboires en liquide n'étant quasiment jamais déclarés.

Une mesure applaudie par la profession

Cette mesure a été applaudie par avance par la profession lundi matin. "C'est une excellente nouvelle, car le pourboire fait partie de l'attractivité de nos métiers. Mais maintenant que tout le monde paie par carte bleue ou via des applications, très souvent on n'a plus de monnaie pour rajouter 3 à 5 euros pour le service. Quand on aura la possibilité de laisser un pourboire sur la note, ce sera beaucoup plus facile", s'est ainsi félicité Didier Chenet, président du GNI, syndicat des indépendants de l’hôtellerie restauration.

La président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, s'était lui aussi prononcé lundi matin en faveur de cette mesure, afin que les pourboires puissent être ajoutés directement sur l'addition payée par carte bancaire sans être taxés.