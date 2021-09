Covid-19 : la restauration commerciale voit son chiffre d'affaires divisé par deux

Le spécialiste des études de marché NPD Group table sur un "retour à la normale d'ici deux ans", indiquant que le niveau de 2019 devrait être retrouvé en 2023.

La restauration à table a perdu les deux tiers de son chiffre d'affaires à fin juillet, comparé à 2019. ( AFP / SULIANE FAVENNEC )

"Considérablement" affecté par la crise sanitaire, le marché de la restauration commerciale a connu une activité "en dents de scie" et vu son chiffres d'affaires quasiment divisé par deux sur les sept premiers mois de l'année, comparé à 2019, selon une étude de NPD Group. De janvier à juillet, par rapport à l'activité d'avant-Covid 19, le chiffre d'affaires a reculé de 45% et la fréquentation de 39% , indique le spécialiste des études de marché dans un point sur l'activité d'un secteur qui en 2019, représentait 57 milliards d'euros en France.

C'est la restauration à table qui a le plus souffert : avec "cinq mois de fermeture dus au Covid-19, elle a perdu les deux tiers de son chiffre d'affaires, soit -68%" à fin juillet, contre "-17% pour la restauration rapide", a précisé à l' AFP Maria Bertoch, experte du secteur pour NPD Group. La restauration rapide - en particulier les fast-foods spécialisés dans le burger, les boulangeries et les pizzas livrées - a pu, elle, limiter ses pertes "en misant notamment sur la vente à emporter et la livraison", tandis que "des chaînes ont continué à ouvrir des points de vente malgré la crise".

La restauration à l'heure nomade

"Covid oblige, tout le marché de la restauration hors domicile - qui inclut la restauration avec service à table (cafés, bars, brasseries, cafétérias), la restauration rapide (fastfoods, ventes à emporter/livrées, sandwicheries, boulangeries, traiteurs), la restauration dans les transports et lieux de loisirs (musées), les entreprises et les distributeurs automatiques - s'est mis à l'heure nomade : sur les sept mois de référence, la livraison a doublé en visites tandis que le 'drive' progressait de 75%", commente Maria Bertoch.

NPD Group table sur un "retour à la normale d'ici deux ans" : en 2022 "le marché global reprendra sa croissance", avec une hausse de chiffre d'affaires de 21% comparé à 2021, anticipe le spécialiste des études de marché, tandis que le niveau de 2019 devrait être retrouvé en 2023.