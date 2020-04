Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rehn (BCE) appelle à la solidarité entre Etats membres de l'UE Reuters • 22/04/2020 à 11:34









REHN (BCE) APPELLE À LA SOLIDARITÉ ENTRE ETATS MEMBRES DE L'UE HELSINKI (Reuters) - Olli Rehn, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, a appelé mercredi à la solidarité entre Etats membres de l'Union européenne afin de faire face aux conséquences économiques de la pandémie de coronavirus. "Les difficultés causées par (le virus) ne sont pas dues à une gestion erratique des finances par un pays membre en particulier. Il est donc nécessaire de soutenir les pays les plus sévèrement touchés", a déclaré le gouverneur de la Banque de Finlande lors d'une conférence de presse. Olli Rehn a également répété que le conseil des gouverneurs de la BCE prendrait toutes les mesures nécessaires pour assurer le financement de mesures de soutien. De profondes divergences demeurent entre Etats membres de l'Union européenne sur les moyens de financer un fonds de relance de l'économie du bloc après la pandémie de coronavirus, a déclaré mercredi un haut fonctionnaire européen, qui ne s'attend pas à voir avancer le dossier avant juin ou juillet. (Anne Kauranen, version française Jean-Stéphane Brosse)

