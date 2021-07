Réforme des retraites : si Emmanuel Macron relève l'âge de départ, "on se mobilisera", prévient Laurent Berger avant une réunion à l'Elysée

"64 ans pour tout le monde, c'est inacceptable", juge le secrétaire général de la CFDT, évoquant notamment la question de la pénibilité et des carrières longues.

Si Emmanuel Macron relève l'âge de la retraite, "on sera en désaccord total et on se mobilisera à la rentrée", a prévenu mardi 6 juillet sur franceinfo déclare Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, quelques heures avant une "réunion d'écoute" prévue à l'Elysée avec les différents partenaires sociaux .

"Il faut un système de retraites beaucoup plus juste, voilà pourquoi on s'était engagé dans une réforme un peu globale", a souligné le leader syndical. Et si le projet en l'état est enterré, il "ne peut pas être enterré sur tous les points : la question de la pénibilité, la question des carrières longues, la question des inégalités qui touchent les femmes dans le système des retraites sont toujours d'actualité", a poursuivi Laurent Berger, avant d'ajouter : "donc la question d'une réforme qui serait purement budgétaire, qui ne serait pas une réforme, ce serait inacceptable ".

"Une personne sur deux qui liquide sa retraite n'est plus en emploi", a par ailleurs rappelé le secrétaire général de la CFDT. "Alors j'entends bien les appels à repousser l'âge (de départ, ndlr) mais une personne sur deux n'est plus en emploi soit parce qu'elle a été licenciée avant soit parce qu'elle est en invalidité", a-t-il expliqué. "Et contrairement à ce que tout le monde pense, la durée du travail pour l'ensemble de la carrière continue d'augmenter. Les allongements du nombre de trimestre prévus par la réforme de 2013 courent toujours et donc il y a toujours un allongement", a ajouté Laurent Berger.

Et de conclure : " 64 ans pour tout le monde, c'est inacceptable . Sur le fond du sujet, il n'y a pas de voie de passage démocratique avant l'élection présidentielle, ce ne serait que de la conflictualité sociale."

Lors de la "réunion d'écoute" prévue ce mardi à partir de 11 heures, les huit chefs de file des grandes centrales syndicales (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC) et patronales (Medef, CPME, U2P) échangeront "sur la situation économique et sanitaire après plus d'un an de crise" et, "à la suite notamment du rapport Blanchard-Tirole", sur "les solutions devant être apportées aux grands défis tels que la croissance durable et la transition écologique, la lutte contre les inégalités économiques ou encore le défi démographique". Manière de dire, sans prononcer le mot, que les retraites seront en filigrane des discussions, alors que le rapport estime "inévitable" de réformer le système français de retraites, notamment en retardant l'âge de départ.