information fournie par So Foot • 01/07/2024 à 12:22

Rayan Cherki vers Dortmund, le PSG colère

Le Borussia Dortmund sauve le soldat Rayan.

Rayan Cherki devrait finalement rejoindre le Borussia Dortmund. Selon des informations de L’Équipe publiées ce lundi, le PSG et l’attaquant lyonnais s’étaient pourtant mis d’accord sur un transfert de 15 millions d’euros. Cherki aurait également échangé avec le coach parisien Luis Enrique, attiré par son projet de jeu. Mais à un an de la fin de son contrat avec l’OL, les négociations entre le joueur de 20 ans et le club parisien ont bloqué sur des primes de Cherki. Lyon ne les aurait pas intégrées dans les négociations.…

UL pour SOFOOT.com