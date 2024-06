Quiz : né en Allemagne ou pas ?

Parmi plus de 600 joueurs à disputer l’Euro 2024, qui est vraiment né dans le pays de Goethe ?

En comptant les joueurs de la Mannschaft sélectionnés par Julian Nagelsmann, l’Euro 2024 accueille actuellement 40 joueurs nés sur le sol allemand. La Turquie est notamment l’équipe qui évolue le plus à domicile avec cinq représentants de cet exode sur les 26 hommes embarqués cet été. « J’ai appris beaucoup en Allemagne, mais j’ai choisi de représenter la Turquie, car je me sens plus turc qu’allemand même si je suis né en Allemagne. C’était normal pour moi de choisir la Turquie » , a notamment souligné Salih Özcan, natif de Cologne. Lui, on vous l’a donné, à vous de trouver les autres et d’éviter les intrus.

Réponses :

1. Arbër Hoxha. Réponse : oui. Né à Heidelberg, l’ailier gauche de l’Albanie a laissé de côté cette cité médiévale pour découvrir le Kosovo à travers la sélection Espoirs et A, avant de changer de nouveau de crémerie, en mars dernier, pour disputer l’Euro en compagnie d’Ylber Ramadani, autre Albanais né en Allemagne, du côté de Starnberg.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com