Qui pour remplacer Mbappé dans le onze face aux Pays-Bas ?

Alors que l’incertitude plane autour de Kylian Mbappé (présent à l'entraînement avec un pansement) avant le match face aux Pays-Bas, l’équipe de France doit se préparer au possible forfait de son capitaine. Comment Didier Deschamps pourrait-il résoudre cette équation pour battre les Oranje et préparer la suite, en attendant le retour du patron ?

⇒ Olivier Giroud, une pointe de métier

Fini les permutations, une titularisation d’Olivier Giroud aurait l’avantage de définir un avant-centre clair. Marcus Thuram retrouverait alors de manière pérenne le couloir gauche, dans lequel il a gagné un grand nombre de duels face à l’Autriche, et serait chargé de dédoubler régulièrement avec Theo Hernandez. Car avec le meilleur buteur de l’histoire des Bleus sur le pré, l’utilisation des côtés prend une plus grande importance pour l’abreuver de centres. Le gros bémol de cette option est sans équivoque l’âge du futur Angelino , apparu plutôt à la peine et emprunté pendant une heure face au Canada et qui doit aussi composer avec une petite inflammation à l’adducteur. Mais avouez que l’histoire serait belle de voir Olive claquer son premier but à l’Euro depuis un certain quart de finale contre l’Islande.

⇒ Bradley Barcola, le feu follet

Principale surprise de la liste de Didier Deschamps, le jeune Parisien peut-il être également celle du terrain une fois le tournoi lancé ? Totalement décomplexé face au Luxembourg (avec une passe décisive à la clé), il a réalisé une entrée moins convaincante quelques jours plus tard contre le Canada. Le choix de faire appel à lui s’inscrirait dans l’exact opposé tactique d’Olivier Giroud, poussant le plus mobile Marcus Thuram en pointe pour composer une attaque rapide, capable d’avaler les espaces. Et de faire payer à Denzel Dumfries ses montées incessantes ? À défaut de faire grimper l’efficacité globale des Bleus face au but (cinq petits buts inscrits cette saison), le n°25 apporterait encore un peu plus de percussion bienvenue. Sans oublier que le coquin s’est fendu d’un très joli but lors du match des coiffeurs face aux U21 de Paderborn.…

Par Tom Binet, avec Clément Gavard, à Paderborn pour SOFOOT.com