Qui est Taha Bouhafs ? Vendredi, le jeune homme a signalé dans un tweet la présence d'Emmanuel Macron et de son épouse à une représentation de théâtre dans le nord de Paris. Plusieurs manifestants, opposés à la réforme des retraites, ont débarqué et les forces de l'ordre ont dû intervenir pour sécuriser le chef de l'État. Samedi 18 janvier, Taha Bouhafs est en garde à vue pour « participation à un groupement formé en vue de commettre des violences ou des dégradations », une infraction passible d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende, selon l'article 222-14-2 du Code pénal.À 22 ans, Taha Bouhafs est un habitué des conflits sociaux. Il est né en Algérie mais sa famille s'est installée en France, dans la banlieue grenobloise, alors qu'il était encore très jeune. Il confie lui-même sur les réseaux sociaux avoir arrêté l'école tôt, sans diplôme en poche, avant de se lancer dans le journalisme, dans la lutte antiracisme et de militer également contre les violences policières. Depuis décembre 2018, le jeune homme travaille pour le site web d'information Là-bas si j'y suis, fondé par le journaliste Daniel Mermet. Ce dernier dit de lui qu'il « aime le terrain, c'est rafraîchissant [...] Lui va éprouver les choses sur place. Il pense avec ses pieds ». Mais le jeune homme s'est fait connaître bien avant.Lire aussi Manifestation devant un théâtre où se trouvait le couple Macron : que s'est-il passé exactement ? Un...