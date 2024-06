Question bancaire (épisode 3) : quels sont les différents types de virements ?

(Crédits photo : Adobe Stock - Interrogations autour des différents virements possibles)

Les différents types de virements bancaires répondent à des besoins variables selon les contextes : nécessité de rembourser une personne rapidement, de transférer de l'argent de manière récurrente ou de régler un organisme ou un tiers à une date impérative… Vous saurez tout ou presque sur les dessous de chaque type de virement bancaire.

Qu'appelle-t-on virement traditionnel ?

Le virement traditionnel ou virement classique est la version historique du virement ponctuel. En France, il est gratuit la plupart du temps. Il s'opère selon des règles interbancaires avec un délai de traitement moyen compris entre 24 et 48 heures. Les seuls jours susceptibles de retarder son exécution sont les dimanches, jours fériés et jours de fermeture des banques.

Pour bien comprendre : si le moment d'enregistrement du virement ne tombe pas un jour ouvrable ou si l'ordre a été passé par internet, la demande pourra être considérée comme reçue le jour ouvrable suivant.

// Tout savoir sur la petite histoire du virement bancaire, comme composante clé des moyens de paiement actuels.

Quand émettre en priorité un virement instantané ?

Comme son nom l'indique, l'avantage du virement instantané est d'être effectif quasiment en temps réel (10 secondes en moyenne). À compter de janvier 2025, le tarif du virement instantané sera aligné sur celui des virements traditionnels. On s'attend d'ailleurs en Europe à une hausse de la gratuité pour une grande partie de ces virements initialement payants (frais bancaires s'élevant entre 0,80 et 1 euro).

L'atout principal du virement instantané est qu'il permet de gérer les imprévus ou les oublis et de régler ses comptes au pied levé , sans attendre le retour à la maison ou la planification d'un virement traditionnel sur l'appli bancaire, ce qui pourrait potentiellement pénaliser le prêteur ayant avancé la somme aux autres personnes.

Des virements oui, mais pas de n'importe quel montant ! Les virements instantanés SEPA sont théoriquement réalisables jusqu'à 100.000 euros depuis le 1er juillet 2020. Ce seuil est néanmoins ajustable par chaque établissement bancaire, dans un souci de sécurité.

Enfin, leur fonctionnement reste conditionné à un développement technique que certaines banques n'ont pas encore réalisé. Pour un virement instantané réussi, il faut que les participants au transfert d'argent soient «atteignables» par toutes les banques de la zone SEPA, sans quoi le projet de virement instantané sera impossible en émission ou en réception.

Virement SEPA ou international : lequel choisir pour ses règlements à l'étranger ?

Selon le pays du bénéficiaire du virement final, il existe deux types de virements adaptés aux transactions à l'étranger :

Pour tous les paiements en euro, le virement SEPA (dont la zone du même nom compte 37 pays) est le seul virement officiel autorisé depuis le 1er août 2014.

Pour tous les paiements dans les autres devises (hors zone SEPA), le virement international ou virement SWIFT s'impose. Attention, il est plus long et plus coûteux qu'un virement SEPA,.

Ne sous-estimez pas les occasions de régler par virement à l'étranger : loyers, études, réservation de voiture de location pour les vacances etc.

Le virement SMS : aussi simple qu'un texto !

Le virement sms est une option tellement pratique que l'on a envie d'avoir tous ses bénéficiaires dans le répertoire de son smartphone. En effet, si la personne figurant déjà dans ses contacts est reconnue par la banque comme étant cliente par le biais son numéro de portable, l'opération se fera de manière fluide et quasi immédiate. À défaut, le bénéficiaire recevra une demande pour renseigner de son côté et en toute sécurité, son IBAN personnel afin de bénéficier dudit virement.

À noter : cette fonctionnalité est de plus en plus répandue du fait d'une digitalisation accrue des usages bancaires et du succès des opérations effectuées en temps réel.

Le virement différé : parfait pour effectuer un paiement à une date précise

Pour planifier un virement unitaire à une date souhaitée, le virement différé est idéal car il permet d'anticiper ses règlements sans amputer trop tôt le solde de son compte bancaire. Il convient néanmoins d'anticiper le mécanisme des dates de valeur afin que le virement dû parvienne le bon jour à son destinataire.

Il est adapté aux cas suivants :

Bénéficiaire existant ou à créer.

Montants fluctuants ou non connus à l'avance.

Virements ponctuels tels qu'acompte, solde de facture, etc.

Pourquoi le virement permanent vous évitera bien des soucis ?

Le virement permanent consiste à programmer des virements à l'avance à date fixe afin de libérer son esprit et d'éviter tout retard de règlement. Ainsi, il réduit le niveau de stress à la veille d'une échéance et le risque de pénalités de la part des tiers concernés. On l'observe souvent dans les cas de loyers, de frais de scolarité ou de transferts réguliers de compte à compte.

Le choix d'un virement permanent est pertinent si les conditions suivantes sont réunies :

Bénéficiaire identique.

Récurrence ou fréquence définie des versements (ex : tous les 2 de chaque mois).

Montants fixes.

Durable (avec indication possible d'une date de fin).

Chaque type de virement bancaire a ses caractéristiques propres en termes de délai d'exécution ou de mode de fonctionnement, tout en conservant une sécurité maximale. Il convient d'étudier en amont chaque cas de figure avant de choisir la meilleure option de virement, en fonction du tiers à régler (particulier, commerçant, entité privée, administration…).

A lire aussi

Question bancaire (épisode 1) : qu'est-ce qu'une date de valeur ?

Question bancaire (épisode 2) : à quoi servent les plafonds ?

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2384#

DECOUVREZ LES SERVICES BOURSOBANK Le virement instantané est déjà gratuit chez BoursoBank, pour tous ses clients et depuis toujours Le virement instantané connaît une évolution de sa réglementation. À compter du 01/01/2025, dans toutes les banques, son tarif sera aligné sur celui d’un virement traditionnel. Si vous remontiez dans le temps, vous verriez que BoursoBank propose ce service gratuitement depuis son lancement en janvier 2019 ! Ainsi, en l’utilisant dès maintenant, vous remboursez vos proches rapidement et sans débourser de frais bancaires. Ouvrir un compte bancaire