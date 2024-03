Virement instantané en Europe : gratuit ou moins cher, selon vos frais bancaires !

(Crédits photo : Adobe Stock - Homme satisfait de recevoir un paiement par virement instantané)

Le Conseil de l'Union Européenne s'est prononcé le 26 février en faveur d'un tarif réduit pour les virements instantanés dans et entre les pays membres. Est-ce à dire que la gratuité deviendra la norme ou que les prix appliqués pour les virements instantanés seront simplement moins chers, car alignés sur ceux des virements classiques ? Point sur cette avancée significative en matière de maîtrise des frais bancaires.

Rappel des enjeux liés à l'évolution du virement instantané

Il s'agit de rendre moins coûteux et plus facile le virement instantané ou «instant payment» (en moins de 10 secondes) pour les usagers du système bancaire européen. Voici les contours de la réglementation qui sera imposée à terme à toutes les banques des pays européens (1) :

Transactions en euros.

Dans les 27 pays membres et entre chacun d'entre eux.

Opérationnalité du service tous les jours et à toute heure, sans exception.

Encadrement des frais qui ne devront pas dépasser ceux des virements traditionnels.

Rappel : les frais liés à un virement instantané se situent en moyenne entre 0,80 et 1 euro.

Quels sont les bénéfices concrets attendus du virement instantané ?

Avec les délais incompressibles du virement traditionnel, un surcoût souvent facturé par les banques et parfois même des blocages techniques en cas de flux entre plusieurs pays, le virement instantané apporte une bouffée d'oxygène à tous les acteurs de l'économie.

Pour les particuliers : moins de frais bancaires et une plus grande rapidité des paiements et remboursements.

Chez BoursoBank, les virements instantanés sont gratuits depuis le lancement du service en janvier 2019. Ils représentent 80% du nombre de virements émis par les clients (2).

Pour les entreprises : des encaissements et règlements fluidifiés pour une trésorerie plus saine et des pénalités de retard évitées.

Cette décision va également dans le sens des constats de la Banque de France qui souhaite réduire la fraude sur les moyens de paiement, notamment celle sur les chèques qui reste la plus élevée et qui a enregistré au 1er semestre 2023 une légère progression, à 0,076% (3).

Quand les banques vont-elles proposer des virements instantanés à petits prix ?

Les banques disposent de 18 mois après la date de mise en vigueur officielle en avril 2024 pour se mettre en conformité et proposer un service d'«instant payment» performant et financièrement plus intéressant qu'aujourd'hui (4).

À l'automne 2025 pour les pays ayant déjà adopté la monnaie unique.

D'ici 2027 voire 2028 pour les pays libellant encore leur virement dans leur propre devise. Sont concernés : la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Suède et la Tchéquie.

Le très attendu virement instantané nettement plus économique et accessible à tous va voir le jour dans toute l'Union européenne. Les clients du secteur bancaire devront se renseigner sur la politique de frais en vigueur dans leur établissement actuel pour vérifier les modalités d'application.

Poursuivre la lecture

Virement SMS avec BoursoBank : remboursez vos contacts tout simplement

Virement SEPA ou virement international : comment transférer ses fonds à l'étranger ?

Erreur de virement : comment obtenir une régularisation ou un remboursement ?

(1) https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-brief-eco/l-europe-va-faciliter-les-paiements-instantanes-sans-frais-supplementaires_6349270.html

(2) JT TF1 de 20 h - 05/12/23

(3) Fort d'une composition étendue pour mieux affronter les nouveaux défis, l'Observatoire salue le repli du taux de fraude sur les paiements électroniques et poursuit ses actions de prévention auprès des utilisateurs | Banque de France (banque-france.fr)

(4) https://www.europe1.fr/economie/zone-euro-les-virements-instantanes-bientot-au-meme-tarif-que-des-virements-classiques-4232762