Virement SEPA ou virement international : comment transférer ses fonds à l'étranger ?

Quelles sont les différences entre virement SEPA et virement international ?

Un virement SEPA s'effectue en euros dans les pays de la zone SEPA, alors que le virement international concerne les transactions réalisées dans les autres devises.

La zone SEPA facilite et sécurise les flux bancaires entre les 36 pays suivants : Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lituanie, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Vatican et la république de Saint-Marin (1).

Pour y voir clair : 27 font partie de l'Union européenne, 4 sont membres de l'Association européenne de libre échange (Islande, Liechtenstein, Norvège et la Suisse), le Royaume-Uni incluant Gibraltar, et 4 hors UE ayant l'euro comme devise : Andorre, Cité du Vatican, Monaco et Saint-Marin.

Quelles sont les étapes à respecter pour un virement international ?

Un virement international s'opère à condition de fournir certaines informations obligatoires (2) :

Les nom et prénom du bénéficiaire.

L'adresse postale du bénéficiaire.

L'IBAN (International Bank Account Number) du bénéficiaire ou à défaut, son numéro de compte.

Le code BIC (Bank Identifier Code) ou SWIFT (Society for WorldWide InterBank Financial Telecommunication) de la banque du bénéficiaire.

En option, il peut également être demandé selon la réglementation en vigueur dans le pays :

L'adresse de la banque du bénéficiaire.

Le motif ou justificatif de la transaction.

Comment effectuer un virement SEPA avec succès ?

Le virement SEPA, fonctionnant de manière 100% automatisée, est assez minimaliste mais requiert à la source deux informations indispensables :

L'IBAN (international banking account number) pour le numéro de compte du bénéficiaire.

(international banking account number) pour le numéro de compte du bénéficiaire. Le BIC (bank identifier code) pour le code de la banque de destination.

A vérifier : le solde du compte bancaire de l'émetteur devra être suffisant à la date convenue pour garantir la validité du virement SEPA.

Y a-t-il des précautions à prendre avant d'effectuer des virements à l'étranger ?

Avant de planifier un virement à l'étranger (virement international ou SEPA), il est conseillé de connaître en amont les prérequis et règles en vigueur qui s'appliqueront à votre transfert d'argent par l'intermédiaire de votre banque.

Spécificités du virement international : Son délai : il faut compter en moyenne 4 jours ouvrés pour son exécution mais il n'y a pas de délai maximal fixé par la réglementation. Son coût : les frais associés au virement international sont généralement plus élevés que ceux relatifs au virement SEPA. Ils sont composés de frais de transfert ou commissions (soit calculés en %, soit d'un montant forfaitaire) et de frais de change (en % du montant du virement émis). L'émetteur peut décider de les partager avec le bénéficiaire (option Share), de lui faire porter (option Ben) ou de les prendre intégralement à sa charge (option Our).



Le saviez-vous ? Les cours des devises varient tous les jours par rapport à l'euro, sauf le franc CFA et le franc CFP qui ont une parité constante avec la monnaie unique.

Caractéristiques du virement SEPA : Son délai : le délai est d'environ 1 jour ouvré pour les pays de la zone SEPA. Pour des demandes de virement transmises au format papier, le délai d'exécution sera d'un jour supplémentaire (3). Si le délai de 48 heures est dépassé, c'est la banque de l'émetteur qui pourra fournir, sur demande, un avis d'exécution de virement ou une attestation de virement, prouvant la bonne réalisation de l'opération. Son coût : le prix d'un virement standard en euros correspond à celui des tarifs nationaux. Il peut dépasser les tarifs classiques si le virement porte sur un montant supérieur à 50.000 euros ou si certaines coordonnées du bénéficiaire (IBAN et BIC) sont manquantes ou non conformes (4).



Notre conseil : tous les tarifs des virements sont disponibles dans la brochure tarifaire ou la convention de compte de votre banque. Chez BoursoBank, les clients détenteurs d'une carte bancaire Welcome, Ultim ou de l'Offre METAL et recourant aux virements internationaux en devises, sont dispensés de frais d'émission. L'Offre METAL dispense même les clients de régler des frais fixes pour les virements en euros réalisés hors zone SEPA. Ne tardez pas à vous munir d'une carte bancaire résolument tournée vers l'international !

Le virement vers l'étranger (SEPA ou international) réduit les contraintes de distance : les transactions vers l'autre bout du monde deviennent faciles et fluides pour celui qui émet le virement, comme pour celui qui le reçoit. En prenant connaissance des spécificités du pays de destination et des conditions propres à votre banque (frais, délais), vous éviterez les déconvenues et obtiendrez entière satisfaction, comme pour un virement domestique.

