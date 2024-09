Quelle logique se cache derrière les 16 numéros de la carte bancaire ?

(Origine des 16 numéros de la carte bancaire : savant calcul ou attribution aléatoire ? - Crédit photo : Adobe Stock)

Qu'est-ce qui se cache derrière les fameux 16 chiffres de votre carte bancaire qui la rendent unique et personnelle ? Au vu des enjeux de sécurité, on peut imaginer que le système bancaire n'a rien laissé au hasard. Découvrez la logique savante et la signification des numéros figurant sur votre carte de paiement.

À quoi servent les 16 numéros de la carte bancaire ?

Les 16 numéros de votre carte bancaire, présentés en 4 groupes de 4 chiffres, fondent son identité et garantissent son caractère unique. Ils sont la plupart du temps positionnés au recto du support physique, du même côté que la puce, le prénom et le nom du porteur et que la date d'expiration.

Le détenteur de la carte doit les saisir à chaque transaction pour finaliser son achat en ligne sur un site marchand, quand ce dernier ne reconnaît pas sa carte bancaire.

En cas de voyage à l'étranger , le TPE du commerçant local peut ne pas être équipé pour lire la puce intégrée. Par conséquent, il y aura besoin d'une saisie manuelle des numéros de ladite carte dans le cadre du paiement.

Connaissez-vous le PAN (Primary Account Number) ? C'est l'appellation technique de l'ensemble formé par les 16 chiffres de chaque carte bancaire (carte de crédit, carte de débit ou carte prépayée).

Comment décrypter les 16 numéros inscrits sur la carte bancaire ?

Comme un message codé, la série composée des 16 numéros de la carte bancaire permet d'identifier chaque partie prenante associée à la création et à la mise en circulation de la carte :

Le premier chiffre est 4 ou 5 pour désigner les établissements bancaires et financiers (point commun à toutes les cartes bancaires émises par les acteurs du secteur). Un autre numéro spécifique est attribué aux autres cartes de type carburant ou télécoms.

Les 6 premiers numéros représentent le nom de l'établissement émetteur.

La chaîne numérique du 7e numéro jusqu'à l'avant-dernier identifie le client au sein de l'établissement en question et son compte bancaire associé.

Le dernier numéro est une clé d'authentification issue de tous les chiffres précédents.

La cohérence de la séquence de chiffres suit un algorithme de Luhn, donc vérifiable par la clé de contrôle.

Avez-vous remarqué le nouveau design des fameux numéros ? Depuis mars 2023, les numéros ne sont plus en relief sur la carte (on dit qu'elle n'est plus «embossée») car cet attribut physique n'a plus d'utilité aujourd'hui. Les banques en ligne ont toutes adopté cette tendance plus lisse de la carte, tandis que les banques traditionnelles l'ont suivie progressivement.

Chez BoursoBank, les 16 numéros ont basculé au verso pour une plus grande sobriété de sa face principale : découvrez ainsi les cartes bancaires WELCOME, ULTIM et celle de l' Offre METAL qui vous accompagnent dans vos paiements au quotidien, en France comme à l'étranger.

Pourquoi est-ce important de ne pas dévoiler les numéros de sa carte ?

Les numéros de la carte bancaire, ajoutés à la date d'expiration et au code CVV (ou cryptogramme) constituent des données personnelles essentielles requises lors des transactions réalisées sur internet.

Ainsi, si un fraudeur, suite à un vol ou à une récupération des données de votre support, s'empare de l'empreinte de votre carte - c'est-à-dire des informations inscrites au recto et au verso de celle-ci - il pourra librement effectuer des paiements à votre insu. Il continuera à agir jusqu'à ce que vous vous rendiez compte de l'arnaque en cours, par une opération enregistrée au débit de votre compte ou par une demande d'autorisation préalable de votre banque.

Comment protéger davantage les 16 chiffres de sa carte bancaire ?

Si le risque de fuite de données bancaires vous préoccupe et que vous pensez ne pas pouvoir suffisamment mettre en sécurité votre carte, des bonnes pratiques et options existent pour ne plus exposer les 16 numéros au vu et au su des autres :

Le non-enregistrement systématique de votre carte bancaire lors d'un paiement sur internet.

Le paiement mobile en enrôlant votre carte bancaire physique dans votre smartphone.

La carte bancaire virtuelle en optant pour un moyen de paiement 100% dématérialisé.

Tout a bien été calculé dans la génération des numéros propres à chaque carte bancaire. Il est donc complexe d'inventer une chaîne de chiffres sans se confronter à un doublon ou à une incohérence mathématique. Toutefois ces 16 numéros doivent être protégés en permamence des personnes et sites malveillants.

À lire aussi

Piste magnétique sur votre carte bancaire : quel est son devenir ?

(1) https://www.moneyvox.fr/carte-bancaire/actualites/99107/ce-que-signifient-les-16-chiffres-mysterieux-inscrits-sur-votre-cb

(2) https://rmc.bfmtv.com/conso/banque-et-assurance/moyens-de-paiement-pourquoi-les-chiffres-en-relief-sont-en-train-de-disparaitre-des-cartes-bancaires_AN-202402120577.html