Quand le Celta défend l’un de ses joueurs transféré à Wolverhampton

Le Fer est dans le fruit.

Vous l’avez certainement manqué – et on ne vous en veut pas – Fer López a quitté le Celta pour rejoindre Wolverhampton . Qui est Fer López ? Milieu offensif de 21 ans, il a débuté en professionnel cette saison à Vigo, disputant 20 matchs et inscrivant quatre buts. Suffisant pour que les Wolves claquent 23 millions d’euros. Ce transfert anonyme a pourtant suscité le courroux des supporters du Celta, en colère de voir l’un de leurs jeunes s’en aller après seulement un an passé au club . Des critiques qui ont poussé la direction galicienne a réagir via un communiqué officiel, pour expliquer la situation.…

AB pour SOFOOT.com