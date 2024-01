information fournie par So Foot • 23/01/2024 à 12:18

Quand Brigitte Macron pousse la candidature de Junya Ito en équipe de France

Le concept de sélection nationale, c’est pas de la tarte.

Ce vendredi 19 janvier, Brigitte Macron, épouse du président de la République et présidente de la Fondation des hôpitaux, était en compagnie de Didier Deschamps, parrain des Pièces jaunes, en visite à la Maison des parents au CHU de Reims, auprès des enfants malades. Forcément, la première dame n’a pu éviter les sujets foot. Lorsque le média Champagne FM a demandé à Didier Deschamps s’ils suivaient les performances de Reims, il a répondu : « Je n’ai pas de joueurs à Reims, mais je regarde l’équipe comme tous les autres clubs français et étrangers. C’est très bien ce qu’il se passe ici. » Moment où a décidé Brigitte Macron d’intervenir : « Il y a un Japonais qui joue très bien à Reims, comment s’appelle-t-il déjà ? » Lorsque le journaliste rémois lui a soufflé la réponse – « Junya Ito » –, elle se tourne vers le sélectionneur : « Il faut le sélectionner dans l’équipe Didier, pourquoi vous ne le prenez pas ? » Réponse de l’intéressé : « Bah parce qu’il est Japonais. » Le Japonais de 30 ans a beau avoir marqué deux buts et délivré quatre passes décisives cette saison, il est effectivement concerné par la Coupe d’Asie avec les Samourai Blue .…

QF pour SOFOOT.com