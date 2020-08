« Qu'est-ce qui va coûter le plus cher, la gratuité des masques ou un second confinement ? »

En déplacement au CHU de Montpellier mardi dernier, le Premier ministre, Jean Castex, annonçait vouloir « étendre le plus possible l'obligation du port du masque dans les espaces publics », alors que le nombre de contaminations repart à la hausse. Pour les députés La France insoumise, à l'origine d'un projet de loi sur la gratuité du masque, la question est d'une actualité brûlante. Bastien Lachaud, député de la 6e circonscription de Seine-Saint-Denis en appelle à la responsabilité de l'État.

Le Point : La généralisation du port du masque dans la rue, notamment en Île-de-France, rend-elle encore plus urgente sa gratuité ?

Bastien Lachaud : Bien sûr, plus le masque est obligatoire, plus sa gratuité devient un enjeu. On l'a vu, la presse l'a évoqué, le coût du masque se situe entre 200 et 300 euros pour une famille avec deux enfants alors que le masque n'était pas encore obligatoire sur la voie publique. Cette généralisation va encore accroître l'usage du masque. Les budgets pour les familles vont s'en trouver encore accrus. Le port du masque est utile et nécessaire pour lutter contre l'épidémie, mais on ne peut pas faire tout reposer sur les finances des Français. Si nous sommes en guerre comme voulu par le président de la République, c'est à l'État de prendre en charge le coût de cette guerre ce qui implique de payer pour les masques. Au final, si on regarde de plus près,

