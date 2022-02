Prix de l'énergie : il est "juste et naturel" qu'EDF "participe à l'effort", lance Bruno Le Maire

Confronté à la flambée des prix de l'énergie, l'exécutif fait aussi face à la grogne des salariés et de la direction d'EDF, mécontents de devoir vendre de l'énergie à prix cassé à leurs concurrents.

Bruno Le Maire, le 7 février 2022, à Paris ( AFP / Eric PIERMONT )

Dans sa quête de solutions pour tenir la promesse de limiter les tarifs réglementés de l'énergie, l'Etat a ordonné mi-janvier à EDF de vendre davantage d'électricité à prix réduits à ses concurrents, afin de tempérer la flambée de la facture des particuliers et des entreprises. Quatre organisations syndicales d'EDF ont ainsi observé une grève le 26 janvier dernier pour protester contre cette décision de l'Etat, qui met selon eux en danger l'avenir de l'entreprise.

"Qui a soutenu EDF? C'est l'Etat!"

Face à cette colère, Bruno Le Maire a appelé mardi 8 février au travail "collectif". "Il faut arrêter de coloporter n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on aurait dit si le gouvernement avait laissé les prix de l'électricité augmenter de 35 ou 40% au 1er février?", a t-il demandé, à l'antenne de France Inter . "Quel gouvernement aurait accepté que les ménages français voient une augmentation pareille de leurs factures? Qui a soutenu EDF, depuis 10 ans, quand les prix étaient bas, en recapitalisant, en renonçant à des dividendes, en aidant EDF? C'est l'Etat ! Il est juste et naturel que lorsque les prix flambent, EDF, qui est un service public, contrôlé à 84% par l'Etat, participe à l'effort!", a estimé le ministre de l'Economie.

"Nous nous sortirons de cette crise en travaillant collectivement à des solutions. La flambée des prix de l'énergie est le problème économique numéro 1 des mois à venir. Il faut que tout le monde participe à l'effort!", a t-il encore abondé.

Evolution du taux d'inflation dans la zone euro en glissement annuel ( AFP / )

La France a annoncé mardi le pire déficit commercial de son histoire, en 2021, en raison des prix élevés de l'énergie mais aussi d'importations massives de biens sur fond de forte reprise économique et de désindustrialisation du pays. Le déficit s'est creusé à 84,7 milliards d'euros, ont rapporté les douanes. Un chiffre nettement plus élevé que le précédent record de 2011, qui était de 75 milliards. Le solde des échanges est plombé principalement "par l'énergie, et dans une moindre mesure, par les produits manufacturés", précisent les douanes dans leur communiqué. L'aggravation du déficit s'explique "par un rebond plus marqué des importations (+18,8% après -13% en 2020) que des exportations (+17% après -15,8%)", explique cette même source.