Privé de conférence à Lille, Mélenchon rebondit à Sciences Po Paris

Jean-Luc Melenchon, le 18 avril 2024, à Lille ( AFP / FRANCOIS LO PRESTI )

Il ne compte pas en rester là malgré les polémiques et les accusations d'outrances: après la double annulation d'une conférence la semaine dernière à Lille, le leader de LFI Jean-Luc Mélenchon, toujours aussi présent dans la campagne pour les européennes, s'exprimera lundi soir à Sciences Po Paris.

Le fondateur du mouvement de gauche radicale, qui a placé la situation à Gaza au centre de la campagne insoumise pour les européennes du 9 juin, continue ainsi sa tournée des universités, commencée il y a plusieurs semaines et qui l'a déjà amené à Nantes, Créteil, Nanterre ou Clermont-Ferrand.

Son discours lundi soir sera particulièrement attendu dans le contexte de l'annulation de la conférence qu'il devait donner à l'université de Lille sur la situation au Proche-Orient la semaine dernière.

L'université avait annoncé dans un communiqué que les conditions n'étaient "plus réunies pour garantir la sérénité des débats" en raison de la montée "préoccupante" des tensions internationales.

Initialement relocalisée dans une salle privée, la conférence avait été finalement annulée par la préfecture.

De quoi exaspérer le leader insoumis, qui dans un discours virulent s'en est pris aux "délateurs, ceux qui aiment aller susurrer à l'oreille du maître" et a dressé un parallèle entre l'interdiction ordonnée par le président de l'université de Lille et la logistique de la solution finale organisée par le nazi Adolf Eichmann.

Avant de se justifier en se référant au livre "Les Origines du totalitarisme" de la philosophe et politologue Hannah Arendt, pour expliquer que le président de l'université s'était "comporté dans cette logique de la propagation du mal" en se mettant en position d'exécutant de décisions prises aux échelons supérieurs.

Pas suffisant pour éteindre le début d'incendie, alors que depuis les attaques du 7 octobre les Insoumis vont de polémique en polémique, et dénoncent une volonté de censurer les voix pro-palestiniennes.

Alors que ses adversaires politiques fustigent déjà les "provocations" de l'ancien sénateur socialiste, ses explications n'ont visiblement pas convaincu ses ex-alliés de l'alliance de gauche Nupes.

- "Alerter les démocrates" -

"C'est indéfendable, ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, indéfendable", a affirmé lundi matin le patron des communistes Fabien Roussel, dénonçant des "propos excessifs qui discréditent tout le reste".

Fabien Roussel, le 21 février 2024 à Paris ( AFP / Kiran RIDLEY )

"Mettre sur le même plan un président d'université et un dignitaire nazi est une faute morale grave", avait auparavant accusé le député socialiste Arthur Delaporte.

"C'est scandaleux de nous avoir empêchés de tenir cette conférence et ça devrait alerter tous les démocrates dans ce pays. Et ils devraient plutôt alerter sur ça plutôt que d'aller participer aux polémiques ridicules que les uns et les autres essaient de lancer sur Jean-Luc Mélenchon", a répondu lundi matin sur franceinfo Manuel Bompard, coordinateur national de La France insoumise.

Une conférence de Jean-Luc Mélenchon à l'université de Bordeaux avait été annulée en octobre et une autre à Rennes l'a également été il y a deux semaines.

Jeudi, après la décision du préfet du Nord, le président de la République, Emmanuel Macron, avait indiqué souhaiter que chacun "puisse exprimer sa voix".

Si le programme de la conférence de Sciences Po lundi soir n'est pas connu, le triple candidat à la présentielle devrait aborder ces sujets habituels dans les facs, ceux susceptibles de mobiliser la jeunesse: la situation à Gaza, la précarité étudiante ou encore la crise climatique.

"La mobilisation de la jeunesse étudiante est un de nos objectifs. On sait que si on veut faire un bon score il faut amener à l'élection des gens qui en général ne viennent pas, comme les jeunes ou les quartiers populaires", avait expliqué récemment le député Matthias Tavel, directeur de la campagne de la tête de liste Manon Aubry pour les européennes.

D'où la présence récurrente aux côtés de Jean-Luc Mélenchon du jeune député Louis Boyard ou de l'activiste franco-palestinienne Rima Hassan, qui prend une importance croissante dans la campagne. Tous deux sont très populaires parmi les étudiants.

Très présent pour commenter la situation géopolitique, le triple candidat à la présidentielle, qui aime se référer au droit international, doit aussi se rendre à partir de mardi en Arménie, notamment pour participer à une cérémonie de commémoration du génocide arménien.