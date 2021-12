Primaire de la gauche : nouveau tir de barrage contre Anne Hidalgo

Les adversaires de gauche d'Anne Hidalgo sont d'accord : le PS cherche une porte de sortir honorable alors que la campagne d'Anne Hidalgo patine.

Anne Hidalgo à Perpignan, le 12 décembre 2021. ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Les candidats de gauche ont répété leur opposition à l'idée d'organiser une primaire à gauche, comme l'a proposé Anne Hidalgo la semaine dernière. "Le sujet n'est pas de sauver le parti socialiste", a par exemple tranché lundi 13 décembre le candidat écologiste, Yannick Jadot.

"Quand j'ai réuni, au printemps, tous les responsables politiques (de gauche) pour travailler sur le projet et un contrat de gouvernement, il ne vous a pas échappé que j'ai reçu une fin de non recevoir", a-t-il rappelé sur franceinfo .

"Le sujet n'est pas de sauver le Parti socialiste , a-t-il expliqué. Le sujet n'est pas d'organiser une nouvelle primaire, mais le rassemblement", a-t-il avancé. Il a appelé Anne Hidalgo à se ranger derrière sa candidature, comme il avait lui même "rallié Benoît Hamon" en 2017, "avec panache".

Yannick Jadot réagissait à l'origine au nouvel appel à l'organisation d'une primaire, émise dimnche par le Secrétaire général du PS, Olivier Faure. "Il faut qu'on soit un peu sérieux maintenant, a-t-il répondu. Le sujet c'est : comment offrir une porte de sortie à Anne Hidalgo.

"Hypocrisie totale"

Une analyse partagée par le leader de la France insoumise. "C'est d'une hypocrisie totale. Ces gens-là ne cherchent pas l'union, mais une sortie de secours ", a estimé dimanche Jean-Luc Mélenchon sur France Inter .

Interrogé sur l'union de la gauche, Jean-Luc Mélenchon a affiché sa réticence avec ironie. "Je n'en pense pas beaucoup de bien parce que je n'ai toujours pas compris qui devait s'allier avec qui", a-t-il avancé.

Cette séquence est pour lui la preuve que le "Parti socialiste n'est plus un parti de gouvernement", car "ils sont capables d'imaginer qu'à quatre mois d'une élection sans programme, on va organiser une primaire . Et puis , on discutera du programme. Nous, cela fait 10ans qu'on le met au point".

"C'est un travail énorme, on devrait tout jeter à la poubelle parce que Madame Hidalgo s'aperçoit qu'elle n'arrive pas à décoller comme elle l'aurait espéré et que Monsieur Montebourg, à qui personne n'avait rien demandé, et qui un jour, me dit, 'maintenant le moi-je, ça suffit' ! Tu commences par toi et après on verra !", a tonné Jean-Luc Mélenchon.

À la peine dans les sondages qui la créditent de 3 à 7% des intentions de vote, Anne Hidalgo a proposé mercredi à ses concurrents de gauche d'organiser une primaire, via le mouvement citoyen de la Primaire populaire qui plaide pour une candidature commune. Il s'agit de remédier à la dispersion de la gauche, menacée selon elle "de disparaître".