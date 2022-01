Présidentielle : pour Eric Zemmour, Marine Le Pen est la "Arlette Laguiller de la droite nationale"

A moins de quatre mois du premier tour, les deux candidats d'extrême droite s'échangent les piques, le polémiste ne se privant pas d'écorcher la cheffe de file du Rassemblement national, qu'il décrit comme une machine à perdre.

Marine Le Pen, le 7 janvier 2022, à Béziers ( AFP / PASCAL GUYOT )

"Elle était là la dernière fois, elle était l'avant-dernière fois, elle sera là la prochaine fois". Invité de BFMTV mercredi 12 janvier, Eric Zemmour a critiqué la "candidature de routine" de Marine Le Pen à l'élection présidentielle de 2022, rappelant ses échecs passés dans la bataille pour l'Elysée. L'écrivain et polémiste a notamment comparé la candidate du Rassemblement national à Arlette Laguiller, qui avait été candidate à six reprises sous l'étiquette Lutte ouvrière, entre 1974 et 2007.

"C'est un peu notre Arlette Laguiller de la droite nationale"

"Je n'ai pas de leçons à recevoir de Marine Le Pen. C'est à cause d'elle et de son débat calamiteux que nous avons eu 5 ans d'Emmanuel Macron", a t-il d'abord lancé, assurant que "Marine Le Pen ne (l')intéresse pas beaucoup". "C'est une candidature de routine. Elle était là la dernière fois, elle était l'avant-dernière fois, elle sera là la prochaine fois. J'ai une pensée émue aux électeurs du Rassemblement national. Est-ce qu'ils sont prêts à perdre avec Marine Le Pen en 2032. C'est un peu notre Arlette Laguiller de la droite nationale" , a t-il jugé.

Quelques heures plus tôt, Marine Le Pen avait accusé son rival à l'extrême droite Eric Zemmour de servir de "marchepied" à la candidate de la droite Valérie Pécresse pour le second tour de la présidentielle. "Est-ce qu'(Eric Zemmour) a l'ambition d'être au second tour, ce que je ne crois pas, ou est-ce qu'en réalité il sert de marchepied pour permettre à Valérie Pécresse d'être au second tour à la place de Marine Le Pen ?", a interrogé la candidate du Rassemblement national.

"Si Eric Zemmour est là pour faire gagner Valérie Pécresse, alors il faut qu'il l'admette. Valérie Pécresse, c'est son actionnaire majoritaire" , a ajouté Marine Le Pen, qui avait dit dimanche préférer "débattre avec le patron (Valérie Pécresse), plutôt qu'avec les sous-fifres" comme Eric Zemmour.

Du côté de Valérie Pécresse, son directeur de la communication Geoffroy Didier a affirmé dimanche que les maires LR qui donneraient leur parrainage à Eric Zemmour "s'excluraient d'eux-mêmes" du parti mais qu'ils restaient "libres de leurs choix" et qu'"aucune consigne n'est donnée" par LR.