Présidentielle : pour Marine Le Pen, Valérie Pécresse est "l'actionnaire majoritaire" d'Eric Zemmour

La candidate du Rassemblement national se dit suspicieuse quant à des manoeuvres dans le camp LR pour favoriser une candidature présidentielle du polémiste, qui pourrait lui nuire dans la perspective du premier tour.

Marine Le Pen, le 7 janvier 2022, à Béziers ( AFP / Pascal GUYOT )

A moins de deux mois de la date-limite de dépôt des candidatures à l'élection présidentielle, Marine Le Pen a accusé à demi-mot le camp LR d'entretenir la candidature d'Eric Zemmour, alors que le polémiste d'extrême-droite dit peiner à obtenir ses parrainages d'élus. Rejoint par le transfuge LR Guillaume Peltier, Eric Zemmour est distancé dans les sondages par la candidate du RN, mais pourrait néanmoins constituer un obstacle dans l'accession au second tour.

"Il dit 'Si je n'ai pas mes parrainages alors Valérie Pécresse sera au second tour et ça ne sera pas Valérie Pécresse, alors il faut que Valérie Pécresse me donne ses parrainages', donc ça veut dire que Valérie Pécresse est son actionnaire majoritaire" , a lancé Marine Le Pen, mercredi 12 janvier, à l'antenne de RMC/BFMTV .

"Si j'avais des preuves, je déposerais plainte"

La candidate du Rassemblement national a fait part de ses suspicions quant à d'éventuels soutiens d'élus LR en faveur d'Eric Zemmour dans l'obtention des 500 parrainages requis, afin de favoriser la division des voix entre l'écrivain et Marine Le Pen. "Si j'avais des preuves, je déposerais plainte", a t-elle commenté à ce sujet.

Modalités du vote à l'élection présidentielle, calendrier et horaires du scrutin ( AFP / )

Autre enjeu de la compétition acharnée entre Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Eric Zemmour : attirer l'électorat filloniste de 2017, plutôt âgé, aisé et divisé pour la présidentielle 2022. Malgré sa mise en examen en mars 2017, Francois Fillon était parvenu à récolter 7,2 millions de voix au premier tour (20% des votes exprimés), derrière Emmanuel Macron (24%) et Marine Le Pen (21,3%).

La droite LR espère s'appuyer sur le gros de cet électorat, qu'elle doit en partie reconquérir: les différentes enquêtes suggèrent à ce stade que 22 à 33% des électeurs de François Fillon s'apprêteraient à voter Emmanuel Macron en avril.