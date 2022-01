Présidentielle : Anne Hidalgo veut "remettre du service public et de l'humain partout" pour "faire tenir" la France

Outre améliorer la vie des citoyens, créer des services publics permet aussi de produire "de la valeur ajoutée et du PIB en plus", a souligné la candidate socialiste à la présidentielle.

La candidate socialiste à la présidentielle Anne Hidalgo, le 25 janvier 2022. ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Reprochant à Emmanuel Macron de n'avoir eu "absolument aucun projet social durant ce quinquennat", la candidate socialiste à la présidentielle Anne Hidalgo a affirmé jeudi 27 janvier sur BFMTV et RMC vouloir "remettre du service public et de l'humain partout pour vivre mieux sur les grands sujets qui sont les nôtres, l'éducation, la santé, le grand âge, la sécurité".

"Il faut remettre du service public et de l'humain partout pour faire tenir notre pays", a insisté la maire de Paris, évoquant notamment les difficultés rencontrées dans "un certain nombre de communes rurales où le service public a disparu" ou par "les personnes âgées, (...) obligées d'appeler des plateformes téléphoniques ou de passer par le numérique avec lequel elles ne sont pas très à l'aise" mais qui n'arrivent à joindre "personne". "Certains ont cru qu'il suffisait de remplacer les hommes par des machines pour que tout aille bien, mais ça ne marche pas", a-t-elle martelé.

Interrogée sur le coût de ces mesures, la candidate socialiste a souligné d'abord qu'"il ne s'agit pas de dépenser pour se faire plaisir mais pour vivre mieux". "chaque fois qu'on évoque cela, on nous dit : 'Ça va coûter cher'", a-t-elle poursuivi. "Mais essayez une école dégradée, essayez un hôpital dégradé... Ça coûte combien à la société ? Ça coûte beaucoup plus cher !", a expliqué Anne Hidalgo. "Et lorsque vous créez des services publics, c'est aussi de la valeur ajoutée, c'est aussi du PIB en plus", a-t-elle assuré.