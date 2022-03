Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron donné au dessus des 30% au premier tour, loin devant la concurrence

Le chef de l'Etat a bondi de 6 points dans les intentions de vote depuis un précédent sondage Kantar réalisé entre les 21 et 23 février.

Emmanuel Macron, le 9 mars 2022, à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Emmanuel Macron est toujours donné largement en tête du premier tour de la présidentielle (31%) devant Marine Le Pen (17%), Eric Zemmour (13%), Valérie Pécresse (12%) et Jean-Luc Mélenchon (11%) selon un sondage Kantar-Epoka publié jeudi 10 mars.

Zemmour s'essoufle

Le chef de l'Etat bondit de 6 points dans les intentions de vote depuis un précédent sondage Kantar du 21-23 février. Parmi la proportion d'électeurs affirmant avoir l'intention de voter Macron, 70% se disent sûrs de leur choix à 31 jours du 1er tour. Eric Zemmour enregistre une baisse de 3,5 points par rapport à la précédente étude.

Derrière Emmanuel Macron et les quatre candidats au-dessus de 10%, Yannick Jadot se classe en 6e position suivi par Fabien Roussel et Nicolas Dupont-Aignan avec respectivement 3% chacun.

Jean Lassalle et Philippe Poutou, tous deux crédités de 2%, devancent Anne Hidalgo (1,5%). La candidate trotskiste Nathalie Arthaud ferme la marche avec 0,5% selon ce sondage Kantar-Epoka.

Les intentions de vote ne constituent pas une prévision du résultat du scrutin. Elles donnent une indication des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.

Sondage réalisé les 7 au 9 mars, selon la méthode des quotas, auprès d'un échantillon de 1.494 personnes représentatif des résidents de France métropolitaine âgés de 18 ans et plus, dont 1.394 inscrits sur les listes électorales. Marge d'erreur comprise entre 1 et 2,6 points.