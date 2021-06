Pour leurs vacances d'été, les Français privilégient la France, la mer et... les maisons

Le Var, la Côte-d'Azur, la Corse et la côte atlantique sont les destinations plébiscitées par les Français.

Le port de Saint-Tropez. ( AFP / VALERY HACHE )

" En 2021, les vacances, c'est en France ", a lancé Emmanuel Macron mercredi depuis depuis le coquet village de Saint-Cirq-Lapopie, dans le Lot, en louant les "territoires absolument magnifiques" et les "villages sublimes" du pays. Il semblerait que les Français soient de l'avis du président.

Selon une étude* de la plateforme PAP Vacances, relayée vendredi 4 juin par BFMTV , malgré la levée progressive des restrictions sanitaires dans plusieurs pays, notamment européens, les Français vont privilégier l'Hexagone pour leurs congés estivaux. Les réservations en France pour l'été ont ainsi augmenté de plus de 30% par rapport à 2019.

Autre tendance pour cet été : les grandes maisons de vacances . Les vacanciers délaissent ainsi "l'hébergement collectif" comme les campings, au profit des maisons, dont les demandes de location ont augmenté de 65,1% toutes destinations confondues, a souligné Corinne Jolly, présidente de PAP.fr, lors de la présentation de l'étude. Et les maisons recherchées pour cet été sont plus grandes : les recherches portent sur des biens pouvant accueillir en moyenne 5,8 occupants, contre 5 en 2019. "Cela joue sur les destinations car les maisons ne sont pas réparties uniformément sur le territoire", a analysé la présidente de PAP.fr.

Du côté des destinations privilégiées, la mer reste de loin en tête , avec 77% des réservations estivales. Pour cet été, les Français plébiscitent le Var, où les demandes de réservations ont augmenté de plus de 56%, mais également la Côte-d'Azur (+47%), la Corse (+46,2%), ou encore la côte atlantique, de la Gironde au Pays basque (+35,3%). "Le Var correspond exactement à ce que cherchent les Français cet été : un environnement préservé et beaucoup de maisons individuelles", a commenté Corinne Jolly. A l'inverse, dans le Languedoc, où l'on trouve surtout des appartements ou des résidences de vacances, les demandes de réservation sont en baisse de 2,4%.

L'étude de PAP Vacances révèle également que cet été, la campagne fait une percée. Elle concerne 17% des demandes de réservations, contre 12% en 2019. La Dordogne, le Lot, le Vaucluse, la Drôme et l'Ardèche sont les plus départements les plus recherchés. Le Vaucluse a vu les demandes de réservations grimper de plus de 133%. Dans le Lot, la hausse atteint 102%.

Côté prix, ils sont en hausse de 12,2% par rapport à 2019 . Une maison dans le Var se loue en moyenne 267 euros la semaine par personne quand il faut compter 225 euros pour l'Atlantique Sud et 286 euros pour la Corse. A la campagne, une maison dans le Lot se loue en moyenne 151 euros par personne la semaine. Il faut compter 183 euros la semaine par personne dans la Drôme et 230 euros dans le Vaucluse.

* Etude basée sur 334.412 demandes de réservations sur la plateforme PAP Vacances effectuées entre le 1er janvier et le 31 mai 2021 pour la période du 1er juillet au 31 août 2021 comparées aux mêmes périodes de 2019.