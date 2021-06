"En 2021, les vacances, c'est en France", encourage Emmanuel Macron

Lors d'une visite dans le Lot, le président a annoncé un "plan de reconquête" pour le tourisme pour permettre au secteur de se relever de la crise sanitaire.

Le président Emmanuel Macron en visite dans le village de Saint-Cirq-Lapopie (Lot), le 2 juin 2021. ( POOL / LIONEL BONAVENTURE )

La situation sanitaire s'améliorant en France, malgré des inquiétudes pour le sud-ouest du pays , le président Emmanuel Macron a lancé un appel aux "vacances en France". "Les vacances seront possibles cet été", a assuré le chef de l'Etat mercredi 2 juin depuis le coquet village de Saint-Cirq-Lapopie, dans le Lot, expliquant qu'il était possible "d'engager les réservations", et si possible en France. " J'ai envie de dire, en 2021, les vacances, c'est en France, c'est encore mieux ", a-t-il lancé, en louant les "territoires absolument magnifiques" et les "villages sublimes" du pays.

Alors que le secteur a été particulièrement touché par la crise sanitaire, le président a également annoncé un futur "plan de reconquête" et d'investissements pour le tourisme . Si Emmanuel Macron n'a pas chiffré ce plan, il a indiqué qu'il portera sur 5 ans et viendra en complément des aides déjà mises en place. "Le secteur, qui a bénéficié de 30 milliards d'aides depuis le début de la crise (...) bénéficiera d'un nouveau plan de reconquête et de réinvention du modèle", a-t-il annoncé.

Un plan pour le tourisme

Ce plan passera par "une amélioration de la formation, une amélioration des qualifications, et un accompagnement tout au long de la vie", a-t-il expliqué. "Nous allons investir pour améliorer, permettre des passerelles entre les différents métiers, du secteur du tourisme, hôtels cafés, restaurants, de tous les modes d'accueil", a promis le chef de l'Etat.

Il s'agira également de " valoriser pleinement notre patrimoine , et donc d'avoir une stratégie 'tourisme vert, tourisme patrimonial' et d'investir là aussi" pour "mettre en valeur (...) notre patrimoine naturel, notre patrimoine architectural", "en synergie avec notre offre touristique", a-t-il ajouté. "Là-dessus ce sont plusieurs investissements à la fois du secteur, mais (aussi) au niveau national qui seront déployés. (...) C'est un plan à horizon de 5 ans que nous visons pour ce faire", a précisé Emmanuel Macron à l'issue d'une rencontre avec des professionnels du secteur.

Ce plan permettra aussi "de monter en qualité nos infrastructures ", pour "accroître notre capacité d'accueil", en aidant les professionnels "à investir" et en continuant à investir "sur nos infrastructures de tourisme, qu'il s'agisse des pistes cyclables, des conditions de transport, de l'accueil etc", pour "développer notre offre hôtelière, notre offre en terme de campings".

Emmanuel Macron a aussi promis des investissements dans le numérique . "On réserve par le numérique et ce sont parfois des plateformes étrangères qui captent une partie de la valeur. (...) Ce que nous voulons, c'est aider à investir dans tout le secteur, pour que les entreprises du secteur touristique puissent elles-mêmes se numériser" mais aussi "bâtir nos plateformes françaises" afin de "garder la valeur dans notre pays".