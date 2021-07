Pour Jean-Luc Mélenchon, son parti a abordé les régionales "à marée basse"

Les insoumis ont subi un revers électoral significatif, à 10 mois de l'élection présidentielle.

(illustration) ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )

Jean-Luc Mélenchon s'est tout entier projeté vers la présidentielle jeudi 1er juillet, tournant le dos à la "marée basse" d'élections intermédiaires peu fructueuses pour La France insoumise et voulant profiter des affrontements entre socialistes et écologistes pour mener seul "l'union populaire".

Pendant une conférence de presse fleuve de deux heures à son quartier général de campagne, Jean-Luc Mélenchon a déroulé sa stratégie pour les prochains mois, livré son analyse de la situation politique, et distillé des reproches à la presse. En somme le signe que l'animal politique est dans les starting-blocks pour sa plus grande course.

Interrogé sur les résultats médiocres de LFI aux élections européennes de 2019, puis aux municipales de 2020 et aux régionales de dimanche dernier, l'Insoumis a pris son ton le plus combatif pour signifier que sa détermination n'en était pas ébranlée: "C'est une chose d'avoir affronté les régionales à marée basse, c'en est une autre à la présidentielle".

En effet, les Insoumis sont intimement convaincus que la "marée basse", c'est-à-dire l'abstention record de dimanche, correspond à celle de leurs propres résultats. Et que la présidentielle favorisera a contrario la mobilisation de l'électorat populaire qui leur est indispensable.

"Les miasmes de ces élections régionales sont passées, ouf! On va pouvoir enfin s'occuper de ce qui compte", s'exclame Francis Parny, chef des communistes Insoumis, petite formation de la galaxie LFI, résumant ainsi le sentiment général.