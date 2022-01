Pour deux Français sur trois, Édouard Philippe ferait un meilleur président qu'Emmanuel Macron

Selon un sondage Odoxa - Mascaret, "en cas de duel dans l'opinion entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe, il n'y aurait pas de match tant l'ex-Premier ministre écraserait le président".

Édouard Philippe (à gauche), alors Premier ministre, et Emmanuel Macron, à l'Élysée, en mars 2020. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

À moins de trois mois de l'élection présidentielle et alors qu'Emmanuel Macron a indiqué lundi qu'il se prononcerait sur sa candidature "en temps voulu", l'ancien Premier ministre Édouard Philippe "s'impose plus que jamais comme la personnalité politique la plus capable (la seule ?) de priver Emmanuel Macron d’un second mandat", révèle le baromètre politique Odoxa - Mascaret* réalisé pour LCP , Public Sénat et la Presse Régionale, publié mardi 25 janvier.

Alors que l'ancien Premier ministre reste la personnalité politique préférée des Français, pour près de deux sondés sur trois, il ferait surtout un meilleur président de la République qu'Emmanuel Macron. "Chose rare", indique le baromètre, ce sentiment va au-delà des clivages partisans puisque presque toutes les sensibilités politiques la partagent, à l'exception des sympathisants LREM : 75% des LR, 63% des PS, 62% des écologistes, 68% des Insoumis et même 86% des RN choisissent Édouard Philippe plutôt qu'Emmanuel Macron.

"En cas de duel dans l'opinion entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe, il n'y aurait pas de match tant l'ex-Premier ministre écraserait le président : les deux-tiers des Français (64% vs 33%) préfèrent Édouard Philippe à Emmanuel Macron", relève le baromètre.

La bonne image d'Édouard Philippe

Le maire du Havre jouit d'une bonne image auprès des Français qui le trouvent "compétent" pour 65% d'entre eux, "sympathique" (63%), "convaincant" (57%) et "proche des gens (54%), des qualités que les Français dénient à Emmanuel Macron.

Quelques semaines après l'entretien au cours duquel le chef de l'État a déclaré qu'il souhaitait "emmerder les non-vaccinés", Édouard Philippe est également perçu comme "moins brutal" qu'Emmanuel Macron. En outre, pour les Français, Édouard Philippe "sait davantage où il va" qu'Emmanuel Macron (61%) et surtout qu’il "a des convictions profondes" (64%). Enfin, plus de six Français du dix (65%) estiment "qu'il va revenir sur le devant de la scène".

Cette préférence des Français pour Édouard Philippe met aussi en relief la chute "historique" de cinq points d'Emmanuel Macron, passant sous la barre symbolique des 40% de jugements positifs. Désormais, seulement 39% des Français pensent qu’il est un "bon président" contre 61% qui estiment qu’il ne l’est pas. Emmanuel Macron recule nettement à la fois auprès des sympathisants de droite et de ceux de gauche, les uns comme les autres sont désormais 6 sur 10 à estimer qu’il n’est pas un bon président.

À moins de cent jours de la présidentielle, le chef de l'État semble toujours payer ses propos sur les non-vaccinés, indique l'institut de sondage qui relève une "dégradation nette sur tous les indicateurs d'image" du président depuis, deux Français sur trois estimant qu'"un président ne devrait pas dire ça", même s'ils lui donneraient plutôt raison sur le fond.

* Enquête réalisée auprès d'un échantillon de 1.005 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogés par Internet les 19 et 20 janvier 2022. La marge d'erreur des résultats d'ensemble s'établit, selon le score visé, entre plus ou moins 1,4 et 3,1 points.