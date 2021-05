Port du masque : au moins jusqu'à "fin juin", selon Emmanuel Macron, "après on verra"

Le président a mis en garde contre un relâchement trop rapide des mesures sanitaires.

Emmanuel Macron à Pont-Sainte-Marie, le 19 mai 2021. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Emmanuel Macron a estimé jeudi 20 mai qu'il faudrait porter le masque au moins jusqu'à la fin du mois de juin, et peut-être au-delà.

"Jusqu'à la fin du mois de juin, de toute façon, il faut garder le masque, a déclaré le président, interrogé par un passant lors d'un déplacement à Blois. Et après, on verra à ce moment-là."

"J'en ai marre du masque"

"Là, il faut rester prudent parce qu'il y a encore du virus qui tourne , a-t-il encore indiqué. Donc quand on aura passé un certain niveau de vaccination on pourra regarder ça -j'espère comme vous- parce que là j'en ai marre du masque."

"Si on se relâchait trop vite -on connaît le phénomène, il y a encore beaucoup trop de nos concitoyens qui ne sont pas vaccinés- on risquerait à nouveau de retourner avec des hôpitaux où il y a trop de cas", selon Emmanuel Macron.

"On tient le bon bout" , a toutefois concédé le chef de l'État.

Le gouvernement "espère fortement" que les Français ne soient plus obligés de porter le masque en extérieur cet "été", avait souligné mercredi son porte-parole Gabriel Attal.

Passera-t-on donc en France un été sans masque ? "On l'espère, fortement", a-t-il répondu, en souhaitant que les indicateurs de l'épidémie de Covid-19 "continuent à s'améliorer" pour l'autoriser. "Si ça continue à s'améliorer, probablement que, à l'été", ce sera possible. Dans ce cas, "évidemment qu'on considérera que c'est raisonnable et responsable de dire qu'on peut retirer son masque en extérieur. On le fera, car tout le monde en a marre du masque", a-t-il ajouté.