Popularité : Jean-Luc Mélenchon met Marine Le Pen dans l'ombre à l'approche des législatives

Malgré son élimination au premier tour de la présidentielle, le chef de file des Insoumis a mis en lumière son "Union populaire" en vue du scrutin de juin prochain, où il répète viser la majorité à l'Assemblée.

Jean-Luc Mélenchon, le 1er mai 2022, à Paris ( AFP / Thomas COEX )

Près d'un mois après son éviction de la course à l'Elysée au soir du premier tour de l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon a le vent en poupe dans l'opinion, avec un niveau de popularité en forte progression, selon un baromètre Elabe pour Les Echos publié jeudi 5 mai. Selon cette enquête, le leader de la France insoumise devient le deuxième personnage politique le plus apprécié, derrière Edouard Philippe.

Le troisième homme de la présidentielle, se hisse ainsi au second rang avec un bond de sept points à 35%, devançant la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen qui perd deux points à 33%, elle-même rejointe à la troisième place par la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde (+1 point). Discrète depuis sa finale perdue face à Emmanuel Macron, Marine Le Pen est sortie du silence médiatique dimanche 1er mai, à travers un bref message vidéo appelant les électeurs à choisir les candidats RN aux élections législatives des 12 et 19 juin.

Le président d'Elabe Bernard Sananès voit dans les chiffres de Jean-Luc Mélenchon le résultat de sa belle campagne présidentielle, où il a raté de peu l'accession au second tour pour un peu plus de 400.000 voix. "Avec ses discours novateurs, il a réussi à mettre la question sociale dans le débat tout en adoucissant son image, note-t-il. D'ailleurs, il progresse dans toutes les catégories de population. C'est assez rare pour être souligné", indique t-il, dans les colonnes des Echos.

Macron devra faire sans l'état de grâce

Dans ce même sondage, la cote de confiance d'Emmanuel Macron recule de quatre points en un mois, sans bénéfice d'un état de grâce après sa réélection. Avec une cote de confiance de 34%, le président réélu le 24 avril débute son second mandat "avec la confiance la plus faible de tous les présidents depuis 1995", soit quatre points en moins depuis avril, souligne le sondage Elabe réalisé du 3 au 4 mai pour Les Echos et Radio Classique. A l'inverse, 58% des personnes interrogées ne lui font pas confiance, soit trois points de plus que le mois dernier. "Emmanuel Macron ne bénéficie pas d’état de grâce pour le début de son second mandat", observe l'institut moins de deux semaines après sa réélection et à cinq semaines du premier tour des législatives. A titre de comparaison, la cote de confiance du chef de l'Etat avait atteint 45% en 2017 après son arrivée à l'Elysée.

Dans cette enquête d'opinion, l'ancien Premier ministre Edouard Philippe demeure largement la personnalité préférée des Français avec 48% d'opinions favorables, soit quatre points gagnés en un mois.

Le sondage a été réalisé du 3 au 4 mai auprès d'un échantillon de 1.000 personnes, représentatif de la population française selon la méthode des quotas, avec une marge d'erreur comprise entre 1,4 et 3,1 points.