Hollande et Cazeneuve contre l'accord PS/LFI : "Les éléphants se trompent énormément", s'amuse Manon Aubry

La députée européenne des Insoumis, qui a mené les discussions avec le PS, se réjouit de voir les deux partis s'allier pour les "grandes conquêtes sociales".

Manon Aubry, le 3 mai 2022, à Paris ( AFP / bERTRAND GUAY )

"Le Parti socialiste renoue avec son histoire". Quelques heures après l'annonce d'Olivier Faure, qui a officialisé l'accord de son parti avec la France insoumise en vue des législatives, Manon Aubry s'est félicitée de l'alliance des deux camps au sein de l'Union populaire.

Dans la nuit de jeudi 5 à vendredi 6 mai, le Conseil national du PS a adopté à 62% l'accord avec LFI pour les élections législatives de juin, un changement d'orientation historique, au terme de débats parfois tendus qui ont en partie prolongé la fronde déjà engagée de figures du parti. L'accord a été adopté par 167 voix pour, 101 contre, et 24 absentions.

La "grande bataille" du "3e tour"

L'eurodéputée, qui a mené les négociations avec le PS, "ne pensait pas aboutir si vite et si fort, avec autant d'espoir", à un tel accord, contesté par de nombreuses figures socialistes comme François Hollande, Bernard Cazeneuve ou Stéphane Le Foll. "Les éléphants se trompent énormément", a t-elle raillé, à l'antenne de France 2 , vendredi 6 mai.

Sur le plateau des "Quatre Vérités", Manon Aubry s'est dite "soulagée et satisfaite" de voir que le parti socialiste renoue avec son histoire" et mène "la bataille pour les grandes conquêtes sociales", mentionnant notamment le projet de retour à la retraite à 60 ans. "A cinq semaines du premier tour des élections législatives, c'est l'heure de la grande bataille dans les urnes, de lancer ce troisième tour pour l'emporter et avoir une majorité" à l'Assemblée nationale, a t-elle ajouté, évoquant les propositions fortes du camp de l'Union populaire sur l'augmentation du Smic à 1400€ net, ou le blocage "des prix des produits de première nécessité comme l'essence, les pates, le riz ".