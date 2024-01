Plusieurs espoirs ukrainiens demandent à Emmanuel Macron de bannir la Russie des Jeux Olympiques

Alors que les athlètes russes et biélorusses ont été autorisés à participer au prochains Jeux Olympiques sous bannière neutre, plusieurs espoirs ukrainiens ne digèrent pas. Dans une lettre, signée notamment par Mykhaïlo Mudryk ou Anatoliy Trubin, plusieurs sportifs ukrainiens adressent un message à Emmanuel Macron.

Mudryk, Trubin, Sudakov & other Ukraine U-21 NT players signed a letter of appeal to the France President Macron regarding the exclusion of russian athletes from the Olympics in Paris…

FP pour SOFOOT.com