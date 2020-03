Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plus de 200.000 cas de coronavirus dans le monde et près de 9.000 morts Reuters • 19/03/2020 à 09:38









PLUS DE 200.000 CAS DE CORONAVIRUS DANS LE MONDE ET PRÈS DE 9.000 MORTS BANGALORE (Reuters) - L'épidémie mondiale de coronavirus apparu en décembre en Chine a affecté plus de 218.900 personnes à travers la planète et provoqué quelque 8.925 décès, selon les données compilées jeudi matin par l'agence Reuters. La présence du nouveau virus SARS-Cov-2 est désormais avérée dans 172 pays. Avec 2.978 décès provoqués par le Covid-19 pour 35.713 cas, l'Italie présente un bilan presque aussi lourd qu'en Chine continentale, où l'on recense 3.245 décès pour 80.907 cas confirmés. La France recensait mercredi soir 9.134 cas confirmés et 264 décès contre 175 la veille, soit une hausse supérieure à 50% du nombre de décès en 24 heures. L'Espagne en est à 638 morts et 14.769 cas confirmés. Au Royaume-Uni, où les écoles seront fermées à partir de vendredi, le bilan est de 104 décès pour 2.626 patients contaminés. L'Iran compte désormais 1.135 morts pour 17.361 cas. Aux Etats-Unis, le bilan est passé à 9.269 contaminations pour 116 décès. (données compilées par Vishwadha Chander, Mrinalika Roy, Milla Nissi et Catherine Cadell; version française Henri-Pierre André)

