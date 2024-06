Philippe Diallo déçu par la deuxième place des Bleus

Mi Philippe mi raisin.

L’équipe de France a terminé sa phase de groupe après un match nul 1-1 contre la Pologne mardi soir, un résultat qui place les hommes de Didier Deschamps à la deuxième place du groupe, décevant par rapport au statut de favori, et qui bascule l’équipe de France dans la partie de tableau la plus relevée pour accéder à la finale, avec l’Espagne, l’Allemagne ou le Portugal. Interrogé après le match par RMC, Philippe Diallo, retient l’essentiel : « D’abord, je retiens le fait qu’on soit qualifiés puisque le premier objectif, c’était quand même d’être qualifiés. On est pas tout à fait à la place qu’on espérait avoir, on pensait sincèrement pouvoir terminer en tête du groupe. » …

MV pour SOFOOT.com