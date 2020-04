Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pétrole: Une réduction massive de la production en discussion Reuters • 03/04/2020 à 12:13









PÉTROLE: UNE RÉDUCTION MASSIVE DE LA PRODUCTION EN DISCUSSION (Reuters) - L'Opep et ses partenaires réunis au sein du groupe Opep+ discutent d'un projet de réduction de la production de 10 millions de barils par jour (bpj) afin de soutenir les cours, a-t-on appris vendredi de source au sein de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Donald Trump a dit jeudi s'attendre à ce que Ryad et Moscou acceptent de réduire leurs pompages de 10 à 15 millions de bpj, soit 10 à 15% de la production mondiale, provoquant l'envolée des cours. Une proposition de cet ordre serait bien à l'étude, de source interne au cartel, où l'on précise toutefois que toute réduction supplémentaire de la production devrait s'appliquer également à des producteurs extérieurs à l'Opep. L'Opep+ surveille l'issue d'une réunion prévue jeudi entre le président américain et des compagnies pétrolières, de même source. L'Arabie saoudite a appelé jeudi à une réunion de l'Opep+ dans le but de stabiliser les cours sur fond d'effondrement de la demande en raison des effets économiques de la pandémie de coronavirus. Les cours du brut se sont effondrés après la rupture le mois dernier du pacte entre Moscou et l'Opep, emmenée par Ryad, sur un plafonnement de la production. Ce divorce a déclenché une guerre des prix entre la Russie et l'Arabie saoudite que Donald Trump a jugé "folle". Les deux contrats de référence sur le brut ont cependant connu jeudi leur plus forte hausse journalière jamais enregistrée après les déclarations du président américain, le Brent de mer du Nord prenant jusqu'à près de 50% en séance. Ils sont repartis vendredi à la baisse. (Rania El Gamal, version française Patrick Vignal, édité par Jean-Michel Bélot)

