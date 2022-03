Pétrole : les Etats-Unis débloquent 30 millions de barils "pour stabiliser le marché"

Au total les pays membres de l'Agence internationale de l'énergie ont débloqué 60 millions de barils issus de leurs réserves stratégiques.

Joe Biden lors de son discours au Capitole, à Washington, le 1er mars 2022. ( POOL / SAUL LOEB )

Le prix du baril de pétrole de WTI américain s'est envolé mercredi 2 mars de près de 5%, et le baril de Brent, la référence européenne de l'or noir, a dépassé les 110 dollars , poussés par la guerre en Ukraine et les sanctions occidentales contre Moscou.

Les deux références de l'or noir ont ainsi atteint mercredi de nouveaux sommets, à 108,64 dollars le baril pour le West Texas Intermediate (WTI), et à 110,09 dollars pour le Brent.

L'invasion de Vladimir Poutine dans le pays voisin a amené les puissances mondiales à imposer des sanctions strictes à Moscou, alimentant les craintes du marché de voir les exportations russes interrompues.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a cependant annoncé mardi que ses pays membres allaient libérer 60 millions de barils de pétrole tirés de leurs réserves d'urgence pour stabiliser le marché.

Dans son premier discours sur l'état de l'Union mardi soir, le président américain Joe Biden a annoncé que les Etats-Unis allaient débloquer 30 millions de barils de pétrole provenant des réserves stratégiques pour stabiliser le marché.

La Russie est le deuxième plus grand exportateur de pétrole brut au monde et représente plus de 40% des importations annuelles de gaz naturel de l'Union européenne.

Un contexte déjà à la hausse

Le conflit en Europe de l'Est intervient au moment où les prix étaient déjà en train de s'envoler en raison de l'insuffisance de l'offre et d'une forte reprise de la demande dans le monde provoquée par la levée des restrictions contre le coronavirus dans de nombreux pays.

Une réunion de l'OPEP, pendant laquelle la Russie sera présente, se tiendra mercredi. La possibilité d'augmenter la production afin de tempérer la hausse des prix y sera discutée.