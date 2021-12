Pétrole : l'Opep maintient ses prévisions sur la demande mais souligne l'incertitude liée à la pandémie

"L'impact du nouveau variant Omicron devrait être modéré et de court-terme", a estimé l'Opep, selon qui la demande va continuer d'augmenter en 2022.

La pandémie continue de faire peser une incertitude forte sur la demande de pétrole, a souligné lundi 13 décembre l'Opep, qui a toutefois maintenu ses prévisions pour la demande pétrolière.

"La reprise attendue en 2021 a été entourée de difficultés, dont certaines devraient continuer l'année prochaine", estime l'Opep. ( AFP / MAZEN MAHDI )

"La reprise attendue en 2021 a été entourée de difficultés, dont certaines devraient continuer l'année prochaine", écrit l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) dans son rapport mensuel. "L'équilibre attendu du marché continue d'être déterminé par l'évolution de la pandémie de Covid-19, un facteur clef d'incertitude ", poursuit le cartel.

Les prévisions pour la demande mondiale ont cependant été confirmées à ce stade. Pour cette année, l'Opep estime ainsi toujours que la hausse de la demande va atteindre 5,7 millions de barils par jour (mb/j) pour atteindre une demande mondiale totale de 96,6 mb/j.

Rebond épidémique et variant Omicron

Toutefois, dans le détail, les chiffres ont été revus en hausse pour le premier semestre et en baisse pour les deux derniers trimestres. Pour le quatrième, l'ajustement reflète "principalement les mesures d'endiguement en Europe et l'impact potentiel du nouveau variant Omicron" , explique l'Opep.

Pour 2022, la demande est toujours prévue en hausse de 4,2 mb/j.

"L'impact du nouveau variant Omicron devrait être modéré et de court-terme, le monde devenant mieux armé pour faire face au Covid-19 et aux difficultés qu'il cause", estiment les auteurs.

Ces commentaires interviennent alors que les pays de l'Opep et leurs alliés au sein de l'accord dit Opep+ ont décidé récemment de poursuivre leur politique d'augmentation graduelle de la production. L'Opep a ainsi augmenté sa production de 285.000 barils par jour en novembre par rapport à octobre, selon des sources secondaires (indirectes) citées dans le rapport. Elle a été tirée par l'Arabie saoudite, l'Irak et le Nigeria.