Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pétrole: L'Arabie saoudite et la Russie prêtes à coopérer Reuters • 02/04/2020 à 16:08









PÉTROLE: L'ARABIE SAOUDITE ET LA RUSSIE PRÊTES À COOPÉRER DUBAI/MOSCOU (Reuters) - L'Arabie saoudite et la Russie ont laissé entendre jeudi qu'elles étaient disposées à coopérer pour stabiliser le marché pétrolier après des appels en ce sens de Donald Trump. Les cours du brut se sont effondrés après la rupture le mois dernier du pacte entre Moscou et l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), emmenée par Ryad, sur un plafonnement de la production. Ce divorce a déclenché une guerre des prix entre la Russie et l'Arabie saoudite que Donald Trump a jugé "folle". Les deux pays se sont dits prêts depuis à augmenter leur production. Interrogé jeudi par Reuters, le ministre russe de l'Energie, Alexandre Novak, a toutefois écarté cette hypothèse. Selon une source proche des autorités saoudiennes, l'Arabie est favorable à la coopération entre pays producteurs pour stabiliser le marché mais considère que la crise est due à l'opposition de la Russie au nouveau plafonnement de la production proposé le mois dernier. Après une série d'entretiens avec les deux parties, Donald Trump a dit mercredi s'attendre à un accord imminent. "Je pense qu'ils vont régler cela dans les prochains jours (...) Ils savent tous deux ce qu'ils doivent faire", a dit le président américain lors d'une conférence de presse à la Maison blanche, ce qui fait bondir les cours du pétrole de 10%. Ses déclarations ont déclenché un mouvement de hausse du cours du baril: vers 13h40 GMT jeudi, celui du Brent prenait près de 8% à 26,70 dollars. Il était tombé sous 22 dollars lundi, alors qu'il dépassait 70 dollars début janvier. (Rania El Gamal à Dubaï et Vladimir Soldatkin à Moscou, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.