Pêche post-Brexit : l'UE a "affaibli" la France, accuse Marine Le Pen

La candidate du Rassemblement national à la présidentielle estime que la France est aujourd'hui "victime" de l'hostilité entre l'Union européenne et le Royaume-Uni depuis le Brexit.

Marine Le Pen, le 26 octobre 2021, à Budapest. ( AFP / ATTILA KISBENEDEK )

Alors que le ton monte entre le Royaume-Uni et la France sur le dossier de la pêche , Marine Le Pen estime que c'est en partie en cause de l'Union européenne, qui a "affaibli" la France sur la pêche lors des négociations sur le Brexit.

"On a sacrifié la pêche à la guerre inouïe que la Commission a menée à l'égard de la Grande-Bretagne qui avait décidé de sortir de l'UE", a affirmé vendredi 29 octobre sur CNews la candidate à la présidentielle. "Tout cela a créé une hostilité entre l'UE et la Grande-Bretagne dont nous sommes nous aujourd'hui, la France, la victime. C'est de la faute de ces gens qui, au passage, se sont dits 'la pêche française on s'en moque '", a-t-elle ajouté, citant nommément Michel Barnier, candidat à l'investiture de la droite qui avait mené les négociations du Brexit.

"Quand une nation ne défend pas ses intérêts, personne d'autre ne va les défendre pour elle", a-t-elle souligné. " Il ne faut pas céder face aux Britanniques . Il faut défendre les pêcheurs à tout prix, mais que cela serve de leçon : c'est la nation qui protège, c'est l'UE qui affaiblit".

Londres a annoncé jeudi vouloir convoquer l'ambassadrice de France en réponse aux menaces de rétorsion de Paris, qui reproche au Royaume-Uni d'accorder des licences de pêche en trop petit nombre.