Pêche post-Brexit : Jean Castex "ouvert aux discussions"

La France a annoncé qu'en l'absence de progrès sur les licences de pêche post-Brexit, s'appliquerait à partir du 2 novembre une première série de mesures. Une réponse "disproportionnée", selon Londres

Le Premier ministre Jean Castex, le 27 octobre 2021 à l'Élysée. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Paris et Londres arriveront-elles à régler le conflit sur les licences de pêche post-Brexit ? Paris est "ouvert aux discussions" si Londres "respecte ses engagements", a déclaré jeudi 28 octobre le Premier ministre Jean Castex, au lendemain d'annonces de mesures de rétorsion par le gouvernement français. "Nous sommes ouverts en permanence aux discussions, matin, midi et soir" , a-t-il dit, rappelant une nouvelle fois que "les Britanniques doivent respecter leurs engagements", lors d'un déplacement à Lorient (Morbihan).

"Comprenez que nous soyons intransigeants sur le fait que (...) les engagements souscrits soient tenus", a poursuivi le chef du gouvernement français. Avant d'affirmer : "Nous veillerons au respect de nos intérêts et au respect de la parole donnée".

Mercredi, la France a annoncé qu'en l'absence de progrès sur les licences de pêche post-Brexit, s'appliquerait à partir du 2 novembre une première série de mesures : l'interdiction de débarquement de produits de la mer britanniques dans tous les ports français, un renforcement des contrôles douaniers, sanitaires et de sécurité des navires britanniques, ainsi qu'un contrôle des camions à destination et en provenance du Royaume-Uni, principalement à Calais.

Le gouvernement britannique avait jugé mercredi soir ces mesures "décevantes" et "disproportionnées". Elles feront l'objet de représailles "appropriées et calibrées" si elles sont effectivement mises en plac e , a fait savoir jeudi le ministre britannique de l'Environnement, George Eustice, tout en appelant au "calme" et à la "désescalade".

Le chef du gouvernement a pour sa part assurer jeudi "ne pas demander mieux qu'une désescalade intervienne", assurant pour sa part que les Britanniques avaient "toutes les clés pour la réaliser". "L'escalade n'est pas du fait de la France" , a-t-il insisté.