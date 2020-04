Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pas de déconfinement région par région, volontariat pour le retour à l'école, dit Macron Reuters • 23/04/2020 à 15:31









PAS DE DÉCONFINEMENT RÉGION PAR RÉGION, VOLONTARIAT POUR LE RETOUR À L'ÉCOLE, DIT MACRON PARIS (Reuters) - Le déconfinement de la population en France à partir du 11 mai ne devrait pas se faire région par région, a déclaré Emmanuel Macron jeudi à des maires dans le cadre des consultations menées sur la levée des restrictions imposées depuis le 17 mars pour maîtriser la propagation du nouveau coronavirus. "Cette phase de déconfinement ne devrait pas se faire de manière régionalisée", a déclaré le président de la République, cité par un représentant de l'Elysée, aux 22 maires participant à cette réunion. Emmanuel Macron a aussi annoncé que le plan de déconfinement serait présenté aux alentours de mardi prochain, selon ce même responsable. Le chef de l'Etat a indiqué que le retour à l'école se ferait sur la base du volontariat et que le port de masques grand public serait recommandé pour la population, mais pas obligatoire. (Michel Rose, édité par Henri-Pierre André et Bertrand Boucey)

