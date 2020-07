Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pas d'interdiction globale de Huawei en France, annonce Bruno Le Maire Reuters • 21/07/2020 à 10:10









PAS D'INTERDICTION GLOBALE DE HUAWEI EN FRANCE, ANNONCE BRUNO LE MAIRE PARIS (Reuters) - La France n'empêchera pas le groupe chinois Huawei d'investir pour le développement de son réseau mobile de cinquième génération (5G) et ne compte pas prononcer d'interdiction globale à son encontre, a annoncé mardi le ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance. "Nous n'interdisons pas à Huawei d'investir sur la 5G", a déclaré Bruno Le Maire sur franceinfo en excluant toute "discrimination à l'encontre de quelque opérateur que ce soit". Pour autant, la France veillera à protéger ses intérêts "stratégiques" et "de sécurité nationale", a assuré le ministre. (Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.