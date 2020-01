Paris : Macron exfiltré d'un théâtre où des manifestants ont voulu pénétrer

Emmanuel Macron a connu une soirée agitée vendredi. Alors qu'il assistait avec son épouse à une représentation de la pièce La Mouche au théâtre des Bouffes du Nord, dans le 10e arrondissement de Paris, des manifestants ont tenté de pénétrer dans la salle. Devant les portes du théâtre, des dizaines de protestataires ont entonné des chants pour réclamer la démission du chef de l'Etat et le retrait de la réforme des retraites. « Et on ira, et on ira, et on ira jusqu'au retrait », ont notamment chanté les personnes sur place.Très vite, les forces de l'ordre sont intervenues au moment où plusieurs manifestants ont forcé l'entrée du théâtre. Ceux qui avaient réussi à pénétrer dans l'enceinte ont été rapidement évacués. Présent sur place, le journaliste de Brut Remy Buisine a pu constater qu'une charge policière a eu lieu pour exfiltrer Emmanuel Macron et sa femme. Les manifestants évacuésFrancinfo rapporte que le couple a finalement pu assister à la fin de la pièce. Ils ont été protégés et mis à l'abri pendant quelques minutes le temps que le calme revienne sur place. Son entourage indique « que le président continuera de se rendre au théâtre comme il a l'habitude de le faire et veillera à ce que des actions politiques ne perturbent pas la liberté d'expression la liberté des artistes et la liberté de création ». Toujours selon franceinfo qui cite l'entourage du président de la République, la présence d'Emmanuel...