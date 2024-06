information fournie par So Foot • 06/06/2024 à 19:36

On connaît la liste définitive de l’Angleterre pour l’Euro, et il y a des surprises

Les troisièmes mi-temps risquent d’être beaucoup moins animées chez les Three Lions .

Jack Grealish (36 sélections) et Harry Maguire (63 capes) ne participeront pas à l’Euro cet été. Présélectionnés par Gareth Southgate – et actuellement présents au rassemblement de l’équipe –, ils ne font néanmoins pas partie de la liste définitive de 26 joueurs officialisée ce jeudi. James Trafford (Burnley), Jarrad Branthwaite (Everton), James Maddison (Tottenham), Curtis Jones et Jarrell Quansah (Liverpool) connaissent le même sort.…

