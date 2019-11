Netflix touché par une panne mondiale

Sentiment de panique ce jeudi 21 novembre chez les utilisateurs de la plateforme de streaming Netflix. Le leader mondial du secteur a expérimenté des difficultés techniques au niveau mondial. Impossible pour de nombreux utilisateurs de visionner un contenu sur la plateforme, explique BFM TV.« Nous éprouvons actuellement des difficultés avec la diffusion en continu sur tous les appareils », explique en effet le site officiel de Netflix. Le leader mondial du marché en streaming fait face à des difficultés techniques et sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes se font l'écho de cette panne. En voulant lancer une vidéo, certains utilisateurs ont le droit à un message d'erreur indiquant « Oups, un problème est survenu ». Le compte officiel de Netflix France a confirmé les difficultés techniques et indique aussi que l'entreprise travaille actuellement à corriger le problème.Si Netflix indique que le problème concerne « tous les appareils » (tablette, smartphone, télévision, console?), les internautes ne sont pas tous touchés. Le site Down Detector, recense plusieurs milliers de signalements d'internautes, qui semblent particulièrement concentrés en Europe, aux États-Unis en Malaisie, au Japon ou encore en Chine. De quoi confirmer que les difficultés rencontrées par la plateforme sont internationales.Selon les chiffres publiés par la plateforme de streaming en octobre dernier, plus de 158 millions de personnes sont abonnés à...