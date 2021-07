Des élus et personnalités politiques ont affiché leur soutien à la maire de Paris dans la perspective d'une candidature à l'élection présidentielle. Pas de quoi convaincre Alexis Corbière, qui voit en ce projet une coquille vide.

Anne Hidalgo, le 24 avril, à Paris ( POOL / Bertrand GUAY )

Le salut de la gauche en 2022 peut-il passer par Anne Hidalgo? 200 élus socialistes ont pris position pour la maire de Paris, l'incitant à se lancer dans la course à l'Elysée. Cette tribune, intitulée "Nous c'est Anne" et publiée mercredi, a été moquée par le député LFI Alexis Corbière. Pour lui, cet appel, "un peu dans un style néo-soviétique", "a dû être rédigé dans la Corée du Nord", l'estimant "presque risible".

Les "propositions" se font attendre

"C'est le retour à la SFIO des années 60, c'est-à-dire que sur le plan national on ne sait pas ce qu'ils (les socialistes) proposent mais il reste des grands élus, et ces grands élus disent "Mettons en avant notre plus grande élue, celle de la plus grande ville', on ne sait pas trop pour quoi faire, avec des phrases très générales", a t-il jugé à l'antenne de franceinfo , vendredi 2 juillet.

Il a également fustigé l'absence de programme de Mme Hidalgo, même si celle-ci n'est pour l'instant pas encore officiellement candidate. "Tout le monde dit: 'Elle travaille'. Ca fait des mois qu'elle travaille, on ne sait toujours pas sur quelles propositions", a-t-il critiqué.

Anne Hidalgo a donné "rendez-vous à la rentrée" pour une éventuelle candidature à la présidentielle. Elle devrait faire "des propositions" lors du rassemblement d'élus de gauche prévu le 12 juillet à Villeurbanne (Rhône). Le chef de file de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon a officialisé sa candidature pour 2022 en novembre dernier déjà.