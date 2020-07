Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nasa: Un système de communication Thales Alenia Space pour le prochain rover lunaire Reuters • 28/07/2020 à 12:17









NASA: UN SYSTÈME DE COMMUNICATION THALES ALENIA SPACE POUR LE PROCHAIN ROVER LUNAIRE PARIS (Reuters) - Le groupe franco-italien Thales Alenia Space a annoncé mardi dans un communiqué qu'il fournirait les équipements et technologies qui permettront au prochain rover lunaire de la Nasa de communiquer avec la Terre. Ce véhicule d'exploration robotisé, baptisé Viper, sera chargé de rechercher de l'eau dans le cadre d'une mission de 100 jours terrestres dont le lancement est prévu fin 2023, explique dans un communiqué la coentreprise entre le français Thales (67%) et l'italien Leonardo (33%). "Thales Alenia Space (...) a signé un contrat avec le Centre Spatial Johnson (JSC) de l'agence spatiale américaine Nasa, pour la livraison du Transcepteur en bande X et du Diplexeur en bande X qui assureront les communications du rover d'exploration lunaire Viper (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover)", peut-on lire dans ce document. (Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)

